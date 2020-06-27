أخر تطورات صفقة انتقال نجم ريال مدريد إلى إنتر ميلان

السبت 27/يونيو/2020 - 11:32 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي

 

خرج الصحفي الموثوق فابريزيو رومانو، بتصريحات جديدة كشف فيها عن أخر تطورات انتقال اللاعب المغربي أشرف حكيمي إلى إنتر ميلان خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

 

وتنتهي فترة إعارة أشرف حكيمي مع دورتموند بنهاية هذا الشهر بعد أن قضى عامين داخل الفريق الألماني ، ليكون بصدد العودة إلى ريال مدريد من جديد، ولكن يبدو أن اللاعب المغربي في طريقه للانتقال إلى إنتر ميلان.

 

وذكر الصحفي الموثوق فابريزو رومانو بشبكة ‘‘سكاي سبورتس‘‘ الإنجليزية: " أشرف حكيمي إلى إنتر ميلان، ها نحن إذا، اتفاق إجمالي على 40 مليون يورو بالإضافة إلى 5 ملايين يورو كمكافآت في صفقة انتقال دائمة من ريال مدريد‘‘.

 

وتابع: ‘‘لم يتم بعد مناقشة بند إعادة الشراء ولا يوجد فرصة لوضع هذا البند، وسينضم إلى إنتر ميلان في الأسبوع المقبل أيضًا مع الفحص الطبي والإعلان الرسمي للصفقة‘‘.

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