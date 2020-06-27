"عن إعدام المسماري".. والد الشهيد كريم محمد: عندنا ثقة في الجيش والشرطة



وأضاف والد الشهيد الرائد كريم محمد أن الجيش المصري منذ قديم التاريخ وهو يقدم أرقى وأعظم التضحيات من أجل البلد والتاريخ يشهد على ذلك.



وأشار والد الشهيد كريم محمد "ربنا يعين الرئيس عبد الفتاح السيسى الذي يعمل على كل الاتجاهات من أجل مستقبل البلد".



وتم تنفيذ صباح اليوم السبت، حكم الإعدام بحق الإرهابي عبدالرحيم المسماري، العقل المدبر لحادث الواحات، الذي راح ضحيته عددًا من عناصر الشرطة.



ونشرت وزارة الدفاع، فيديو عبر صفحتها على "فيسبوك"، بعد إعدام عبدالرحيم المسماري، تضمن أبرز الاتهامات التي وُجهت إليه، والقضايا المتورط فيها.



والإرهابي عبدالرحيم المسماري المتهم الرئيسي في حادث الواحات "ليبي الجنسية"، تدرب وعمل تحت قيادة الإرهابي المصري المتوفى عماد الدين أحمد، وشارك في العملية الإرهابية التي استهدفت رجال الشرطة بالواحات واختطاف النقيب محمد الحايس.



قال محمد أسامة والد الشهيد الرائد كريم محمد أسامة الذي استشهد في حادث الواحات الذي راح ضحيته عدد من قوات الشرطة إن تنفيذ حكم الإعدام في حق الإرهابي عبد الرحيم المسماري يعد شئ جيد للغاية، مشيرًا أننا أخذنا عزانا في استشهاد أبنائنا من زمان لإننا كان عندنا ثقة إن الجيش والشرطة سوف يقتصون لحق أبنائنا منذ لحظة استشهادهم.