الأهلى يضع شروط تجديد التعاقد مع فايلر فى حال الرحيل

قال الإعلامي عمر ربيع ياسين، إن مسئولي النادي الأهلي وضعوا بند مثير في العقد الجديد للسويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق الكرة الذي وافق علي تجديد عقده لمدة موسم بعد حصوله علي موافقة أسرته.

وأكد عمر ربيع ياسين في برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "العقد الجديد لفايلر يتضمن شرط جزائي يعادل قيمة 6 أشهر من راتب الجهاز الفني في حالة قرر أي من الطرفين فسخ التعاقد من جهته".

وتابع: "مسؤولو الأهلي قرروا وضع بند في التعاقد يمنح النادي ما يقرب من 2.5 مليون دولار، والبند ينص أنه في حالة رحيل فايلر اثناء مدة العقد لقيادة أي نادي غير أوروبي يدفع شرط جزائي قيمته 12 شهر من راتبه البالغ شهريًا بصحبة جهازه الفني 232 ألف دولار".

وأتم: "هذا البند تم وضعه من قبل مسئولي الأهلي من أجل تأمين الموقف بالنسبة للنادي، حال تلقي المدير الفني أي عرض من خارج أوروبا، وذلك في ظل تلقيه العديد من العروض الخليجية في الفترة الأخيرة وبمقابل مادي يفوق ما يحصل عليه في القلعة الحمراء".