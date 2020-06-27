الكشف عن مصير أجانب الزمالك

السبت 27/يونيو/2020 - 11:25 م
بوابة الفجر
محمد جمال

يسعي باتريس كارتيرون المدير الفنى الفرنسي لنادى الزمالك لحسم ملف الصفقات الجديدة وموقف المعارين والراحلين عن القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وقال الإعلامي عمر ربيع ياسين، إن الجهاز الفني لنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، استقر على اللاعبين الأجانب الذين سيتم قيدهم في قائمة الفريق خلال الموسم الجديد، حيث وتنص لوائح الاتحاد المصري علي قيد 4 لاعبين أجانب في قائمة كل ناد خلال الموسم المقبل. 

وأكد عمر ربيع ياسين في برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "الجهاز الفني للزمالك وافق علي إعارة كل من الكونجولي كابونجو كاسونجو، والإيفواري رزاق سيسيه، والنيجيري معروف يوسف، والمغربي حميد أحداد".

وتابع: "واستقر الجهاز علي قيد كلا من التونسي فرجاني ساسي والمغربي أشرف بن شرقي، بالاضافة إلي الثنائي الجديد التونسي حمزة المثلوثي والانجولي آري بابل".

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كارتيرون حمزه المثلوثي بن شرقي الزمالك

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