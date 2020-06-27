غدًا.. حسن فؤاد يكشف في 'سهرة مع' سر غيابه 17 عام عن المسرح ومفاجآت حول عودته

يستضيف برنامج "سهرة مع" غدًا الأحد، في الحادية عشر مساءً على القناة الفضائية المصرية، الفنان حسن فؤاد؛ حيث يتحدث عن غيابه طيلة 17 عام رغم تألقه، وسر عودته مرة أخرى للفن.





كما يتطرق اللقاء إلى تجربته في المسرح، واستعدادة لمسرحية "الطاووس المتعالي".





ويكشف "فؤاد" في الحلقة، سر زيارتة للفنان علي الحجار مؤخرًا، واستعداده للعمل المسرحي الاستعراضي على مسرح الدولة.



