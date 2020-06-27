ثنائي الأهلي المُعار تحت مهجر فايلر لخلافة أحمد فتحي

يستهدف السويسري رينيه فايلر مدرب الأهلي تدعيم مركز الظهير الأيمن بالفريق الأحمر في فترة الإنتقالات الصيفية، بعد رحيل أحمد فتحي عن الفريق وانتقاله لنادي بيراميدز بداية من الموسم المقبل.





ويرفض فايلر التعاقد مع صفقات جديدة من خارج النادي الأهلي لتدعيم الجبهة اليمني بالفريق ويفضل الإعتماد على لاعبي الفريق الأحمر المُعارين لتدعيم هذا المركز في الموسم المقبل.





وطلب "فايلر" من جهازه المعاون تقرير عن الثنائي باسم علي لاعب الفريق المعار للجونة، وكريم يحيي المعار لسموحة، واعداد احصائيات كاملة عن أرقام الثنائي خارج القلعة الحمراء، لاستعادة خدمات أحدهما لتدعيم الجبهة اليمني بالفريق.





ويفكر ايضًا المدرب السويسري في الاعتماد على واحد من الثنائي كريم نيدفيد العائد من الإصابة أو أكرم توفيق المعار للجونة لقدرة الثنائي على اللعب في مركز الظهير الأيمن بجانب مركزهما الأساسي في وسط الملعب.





ويرفض مدرب الأهلي الخيارات المطروحة أمامه لتدعيم الجبهة اليمني بصفقات من أندية الدوري الممتاز مثل علي فوزي لاعب إنبي، أو رجب بكار لاعب بيراميدز ويفضل ايجاد حل لتدعيم هذا المركز من لاعبي الأهلي.



