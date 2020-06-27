رامي جمال يحصد أكثر من 30 مليون مشاهدة لأغنية "سقف"

السبت 27/يونيو/2020 - 11:24 م
بوابة الفجر
نادين نجدي
حققت أغنية "سقف" للفنان رامي جمال، نجاحاً كبيراً فور طرحها عبر القناة الرسمية لموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" للشركة المنتجة "نجوم ريكوردز".



تخطت الأغنية 30 مليونًا و583 ألف مشاهدة، وتعد الأغنية من كلمات مصطفى حسن، وألحان بلال سرور، توزيع موسيقي توما، ميكساج وديجيتال ماستر توما، جيتار مصطفى أصلان، طبلة أحمد العيادي. 

يُشار أن آخر أعمال الفنان رامي جمال الغنائية هو ألبوم " أنا لوحدي "، واشتمل الألبوم على 14 أغنية وهم ما غيرتش، فاهماني، استغنيت، بيهم كلهم، مش ملاحظ حاجة، مين غيرك في القلب، فكرة المتساب، أنا لوحدي، سقف، اللى مشيوا، أدف يا مراكبي، مش دلوقت، لقلبك سلام، عيونك خطر.





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