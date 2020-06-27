محافظ الإسكندرية عن تعامل المواطنين مع قرارات الفتح: كأنهم في عيد رمضان

السبت 27/يونيو/2020 - 10:55 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
أكد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، على ضرورة التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية في مواجهة فيروس كورنا.

وقال خلال تصريحات تلفزيونية مع خالد أبو بكر، ببرنامج "كل يوم" المذاع على شاشة "ON"،: "الناس النهارده في عيد.. كأنها في عيد رمضان ولكن هناك التزام كامل لكل المترددين على الكافيهات والمقاهي".

وأشار إلى أن المترددين على المقاهي كانوا يرتدون الكمامات، مضيفًا:" قلت لهم، ممكن نسبة الإشغال بالمقاهي والكافيهات تزيد لـ 50 و75% حالة التزام المواطنين ووفقًا لقرارات الحكومة".


أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم السبت، عن خروج 403 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 17140 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 18658 حالة، من ضمنهم الـ 17140 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 1168 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 88 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم السبت، هو 63923 حالة من ضمنهم 17140 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و2708 حالات وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.



أخبار تهمك

زيدان يوجه رسالة خاصة إلى فاران وراموس قبل مواجهة إسبانيول المرتقبة

منذ ساعة

فايلر يطرد نجم الأهلي من التدريبات

منذ حوالي 11 ساعة

أول فيديو من وزارة الدفاع بعد إعدام الإرهابي عبدالرحيم المسماري

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل - قرار جديد من رئيس الزمالك.. تعرف عليه

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة مدوية.. نجم الأهلي الهارب معروض على الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. إثيوبيا تنقلب على اتفاق تأجيل ملء سد النهضة

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. قرار مفاجئ من رئيس الزمالك

منذ يوم

عاجل.. "الصحة": تسجيل 1168 إصابة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و88 حالة وفاة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. نقيب الممثلين يكشف تطورات حالة رجاء الجداوي (فيديو)

منذ ساعتين و 11 دقيقة

مفاجأة بشأن رحيل "الأخطبوط"عن الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

بشرى سارة.. وزير الصحة الأسبق يكشف مفاجأة عن كورونا

منذ حوالي 15 ساعة

الأهلى يضع شروط تجديد التعاقد مع فايلر فى حال الرحيل

منذ 38 دقيقة

تشكيل ريال مدريد المتوقع ضد إسبانيول في الليجا الإسبانية

منذ ساعتين

تصريحات مفاجأة من طاهر محمد طاهر بشأن انضمامه إلى الأهلي

منذ ساعة و نصف

إكرامي يصدم الأهلي في صفقة الموسم المنتظرة

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - كهربا يُثير الجدل برسالة غامضة

منذ ساعتين و 34 دقيقة
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:52 م

عاجل.. نقيب الممثلين يكشف تطورات حالة رجاء الجداوي (فيديو)

عاجل.. "الصحة": تسجيل 1168 إصابة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و88 حالة وفاة

08:57 م

تصريحات مفاجأة من طاهر محمد طاهر بشأن انضمامه إلى الأهلي

10:31 م

عاجل.. إثيوبيا تنقلب على اتفاق تأجيل ملء سد النهضة

01:24 م

الأهلى يضع شروط تجديد التعاقد مع فايلر فى حال الرحيل

11:26 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نجوم الصحافة فى سماء أم كلثوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: 10 انفرادات عن «لن أعيش فى جلباب أبى» بعد 24 عامًا من عرضه

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: توارد خواطر ام سطو مع سبق الاصرار والترصد؟!