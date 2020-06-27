أوباما: نرفض استكمال الدوري.. وجروس اندهش لعدم انضمامي للمنتخب

السبت 27/يونيو/2020 - 10:57 م
بوابة الفجر
علاء خليف

 

كشف يوسف إبراهيم "أوباما" صانع ألعاب الزمالك عن موقف لاعبي الزمالك بخصوص استئناف منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز، بعد فترة توقف بسبب فيروس كورونا.

 

وأكد "أوباما" رفض لاعبي الزمالك عودة الدوري الممتاز في ظل الظروف الراهنة وانتشار فيروس كورونا المستجد، مشيرًا إلي احترامهم لقرار الدولة في عودة الحياة للبلاد وطالبهم بضرورة تفهم وجهة نظر اللاعبين في هذه المسألة.

 

وتساءل قائلا: " كيف سيتم إقامة 17 مباراة بالدوري الممتاز في هذا الوقت الضيق؟ وما مصير الموسم الجديد؟"، مؤكدًا على رفض معظم الأندية عودة الدوري بعد ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا.

           

وأكد على حب الجماهير البيضاء له لكونه أحد أبناء قطاع الناشئين، مشددًا على تقبله الانتقادات التي يتم توجيهها له ويحاول دائمًا تحسين أدائه في المباريات.

 

وعن ارتدائه شارة قيادة الزمالك في سن صغير قال: " كان حلم بالنسبة لي ارتداء شارة قيادة الفريق، وأشكر خالد جلال مدرب الفريق السابق على ثقته في ومنحي الشارة رغم أنني لم أكن اشارك مع الفريق في موسم 2015 0 2016".

 

من ناحية أخري أكد أنه لا يتعجل الإنضمام لمنتخب مصر في الوقت الحالي، وينتظر الحصول على فرصة المشاركة مع الفراعنة والظهور بشكل جيد مع المنتخب.

 

وأوضح أن كريستيان جروس مدرب الزمالك السابق اندهش من استبعاده من منتخب مصر في بطولة أمم إفريقيا 2019، خاصة وأنه كان يدعمه ويسانده بقوة، مضيفًا: " في النهاية كل شيئ نصيب، وانتظر الحصول على فرصتي مع حسام البدري خاصة وأنه مدرب قوي ومميز ويسعي دائمًا للنجاح".

 

وأكد في ختام تصريحاته أنه فخور بما قدمه مع الزمالك في الموسمين الماضي والحالي،، متمنيًا تحقيق مزيد من التقدم مع الفريق في الفترة القادمة.


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