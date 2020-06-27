عقب وفاة شقيقه.. حقيقة إصابه عزب شو بفيروس كورونا

السبت 27/يونيو/2020 - 11:06 م
عزب شو
عزب شو
مي مرسي
توفى اليوم شقيق الفنان محمود عزب والمعروف بعزب شو وذلم إثر إصابته بايروس كورونا المستجد.

وذكر محمود عزب من خلال تصريحات صحفية أن شقيقه شعر بالتعب مما أدى إلى نقله إلى مستشفى هليوبوليس وتأكد إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وتم عزل شقيقه وتوفى عقب مرور 5أيام بالمستشفى ولكن أكد عزب على أنه لم يخالط شقيقه قبل إصابته بكورونا.

وكانت الفنان محمود عزب قد أعلن عن وفاة شقيقه عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلا " إنا لله وإنا إليه راجعون شقيقي حمدي لم إفارقه لحظة من عمري".

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