عاجل.. مذيعة Cbc extra تعلن تعافيها من فيروس "كورونا"

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أعلنت الإعلامية آية عبد الرحمن، مقدمة برنامج الحقيقة على قناة إكسترا نيوز، عن تعافيها من فيروس"كورونا" المستجد، الذى انتشر في مصر بشكل كبير.







وكتبت آية عبد الرحمن عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": الحمدلله ... تم القضاء على الكورونا باشا بنجاح ..

بفضل رحمة ربنا و دعواتكم ومحبتكم الصادقة المخلصة العظيمة".





وتابعت "كلمة "شكرًا" ماتوفيش وقفتكم جنبي في المحنة دي ..

الأيام اللي جاية إن شاء الله هحكلكم عن أيامي الصعبة المُلهمة مع اللعين ده ..

ربنا يحفظنا جميعًا ويحفظ بلدي من أي سوء... حقيقي أنا بحبكم قوي و وحشتوني جدًا جدًا وبإذن الله اشوفكم قريب على الهوا زي ما اتعودنا سوا".









نبذة عن آية عبد الرحمن:







1 - تعمل مذيعة وقارئة نشرة على قناة "اكسترا نيوز"، وتقدم برنامج "اليوم وغدًا"، و"الآن" على نفس القناة.







2 - بعد تخرجها تدربت 5 سنوات في ماسبيرو وتحديدًا في راديو مصر.







3 - حصلت على دبلومة في النقد الفني وبدأت الإعداد لرسالة الماجستير من أكاديمية الفنون عام.







4 - عملت في قناة الحدث العراقية.







5 - تم اختيارها للعمل كمذيعة في قناة النهار من بين 250 من المتقدمين، ثم تم تصفيتهم إلى 6 أشخاص.







6 - صنفتها قناة "النهار" كأفضل قارئة نشرة في مصر.





7 - شاركت في تقديم جلسات بمنتدى شباب العالم.