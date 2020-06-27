"لا للديكتاتور".. مضاهرات بالنمسا لأتراك ضد أردوغان (صور)

السبت 27/يونيو/2020 - 10:40 م
خرج المئات من الأتراك وبعض النمساويين، اليوم السبت في مظاهرات ضد الفاشية وديكتاتورية الرئيس التركي ورجب طيب أردوغان، وبدأت المظاهرات من العاصمة فيينا رفع خلالها لافتات كتب عليها "لن نركع للديكتاتور أردوغان".

يأتي هذا بعد يومين من مهاجمة مجموعة من تنظيم الذئاب الرمادية المتطرف، ذراع أردوغان، مظاهرة للأكراد واليساريين كانت تندد بالفاشية، في فيينا، ما أدى لاندلاع اشتباكات بالحجارة، وأحداث شغب واسعة، أصيب خلالها عنصري شرطة.

وتحت حماية مشددة من الشرطة، تظاهر معارضي أردوغان والأكراد اليوم، مجددا في فيينا، للتنديد بالفاشية وحكم الرئيس التركي.

وجرت المظاهرة بشكل سلمي، حيث قالت الشرطة في بيان: "كل شيء هادئ، والمظاهرة بدأت "بمشاركة 450 شخصا في كولومبوس بلاتس في الحي العاشر في فيينا".

تابعت: "سار المشاركون في المظاهرة على الأقدام حتى وصلوا مقر السفارة التركية".

ووفق صحيفة كرونة تسايتونغ النمساوية، تزايد التجمع أمام السفارة التركية، وبلغ عدد المشاركين نحو 1200 شخص.

وحمل المشاركون لافتات مكتوب عليها "ضد الفاشية"، و"لن نركع للديكتاتور أردوغان"، و"افرجوا عن المعتقلين السياسيين في تركيا"، كما حملوا صور تشبه أردوغان بالزعيم النازي أدولف هتلر.

جانب من المظاهرات التي شهدتها فيينا ضد أردوغان

وشارك العشرات من رجال الشرطة في تأمين المظاهرة، لمنع أنصار أردوغان من مهاجمتها مثلما حدث قبل يومين.

وتنظيم الذئاب الرمادية هو تنظيم قومي متطرف انشأ في كنف حزب الحركة القومية التركي، وتحول لذراع لأردوغان لنشر العنف والفوضى والتطرف في أوروبا.
"لا للديكتاتور".. مضاهرات بالنمسا لأتراك ضد أردوغان (صور)
"لا للديكتاتور".. مضاهرات بالنمسا لأتراك ضد أردوغان (صور)
"لا للديكتاتور".. مضاهرات بالنمسا لأتراك ضد أردوغان (صور)
"لا للديكتاتور".. مضاهرات بالنمسا لأتراك ضد أردوغان (صور)
"لا للديكتاتور".. مضاهرات بالنمسا لأتراك ضد أردوغان (صور)
"لا للديكتاتور".. مضاهرات بالنمسا لأتراك ضد أردوغان (صور)

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مظاهرات للديكتاتور لا ظاهر النمسا أردوغان

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