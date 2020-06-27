إصابة نجم اتحاد جدة بفيروس كورونا

تعرض البرازيلي مارسيلو جروهي، حارس مرمي نادي اتحاد جدة السعودي، للإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19).





وأعلن جروهي إصابته بفيروس كورونا بعدما أجرى المسحة الطبية، وظهرت نتيجتها إيجابية، وذلك بعدما ظهر في مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" ، موضحا أنه يتطلع إلى العودة السريعة لمواصلة مشواره مع الاتحاد.





وكان جروهي سافر إلى بلاده البرازيل عقب سماح الاتحاد للاعبيه بالعودة إلى بلادهم بسب توقف النشاط الرياضي منذ منتصف شهر مارس الماضي بسبب انتشار فيروس كورونا إلا أن اللاعبين بدأوا في العودة عقب قرار الاتحاد السعودي لكرة القدم باستئناف منافسات الموسم الحالي من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان (الدوري السعودي للمحترفين) في الرابع من أغسطس المقبل.



