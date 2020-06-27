الفنان محمد صبحي يعلق على اتهامه بعدو السامية.. "وسام على صدري"

السبت 27/يونيو/2020 - 10:53 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
كشف الفنان الكبير محمد صبحى، عن بعض المحاولات من الكيان الصهيوني بوقف اذاعة مسلسل "فارس بلا جواد" الذى عرض عام 2002، وذلك عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

حيث قام صبحى بنشر صورة له وعلق عليها قائلا:" فى مقدمة مسلسل فارس بلا جواد كُتب (هذه الأحداث منها ما تم بالفعل ومنها ما هو خيال يمكن أن يحدث ومنها ما نتوقع حدوثه)، وكنت أقصد بما نتوقع حدوثه هو الاستيلاء على العراق، وقد حدث ذلك بالفعل بعد إذاعة المسلسل بثلاثة أشهر".

وأوضح صبحى: "لذلك جاءت الحملة الصهيونية الأمريكية على المسلسل ورفضهم التام لإذاعته.. وكانت اتهامات الإسرائيليين بعد عرض المسلسل بأننى عدو للسامية بمثابة وسام على صدرى".

مسلسل فارس بلا جواد، بطولة محمد صبحى، جميل راتب، سيمون، أشرف عبد الغفور، هناء الشوربجى، ريهام عبد الغفور وعبد الله مشرف، تأليف محمد صبحى، إخراج احمد بدر الدين.

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