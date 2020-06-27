بعد انتهاء مهمتها كمستشفى عزل.. "مستشفى النجيلة" تستعد للعمل بكامل طاقتها لاستقبال جميع المرضى

السبت 27/يونيو/2020 - 10:26 م
بوابة الفجر
قال مدير مستشفى النجيلة الدكتور محمد علي، إنه تقرر إنهاء العمل بمستشفى النجيلة كمستشفى عزل لمصابي كورونا (كوفيد - 19)، وعودتها لاستقبال الحالات المرضية الأخرى بشكل طبيعي.

وأكد "علي"، أن هناك أعمال تطوير بالمستشفى تم إسنادها لإحدى شركات المقاولات، وذلك لرفع كفاءة البنية التحتية للمستشفى، وإجراء جميع أعمال الصيانة بها، تمهيدًا لاستقبال الحالات المرضية.

وتابع، أنه سيتم توفير جميع التخصصات بالمستشفى، لاستكمال النجاحات التي تميزت بها مستشفى النجيلة في إجراء الجراحات الكبرى والنادرة قبل تحويلها لمستشفى عزل.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم السبت، عن خروج 403 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 17140 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 18658 حالة، من ضمنهم الـ 17140 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 1168 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 88 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.


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