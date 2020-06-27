بالأبيض.. نور اللبنانية تشعل إنستجرام

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شاركت الفنانة اللبنانية نور، جمهورها بصورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".



حيث ظهرت نور بالصورة ترتدي بدلة كلاسيك بيضاء، ونالت الصورة اعجاب العديد من متابعيها.



يذكر أن آخر أعمال محمد رمضان، مسلسل "البرنس" وتدور أحداثة في إطار أجتماعي درامي، وشارك في بطولته مجموعة كبيرة من الفنانين منهم الفنان أحمد زاهر وروجينا وإدوارد ورحاب الجمل وسلوى عثمان وريم سامي ودنيا عبد العزيز، والمسلسل من إخراج محمد سامي.

