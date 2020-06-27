آريين روبن يعود من الإعتزال وينضم رسمياً لهذا النادي

السبت 27/يونيو/2020 - 10:29 م
بوابة الفجر
عبد القادر عرابي

عاد الجناح الهولندي الطائر آريين روبين، نجم نادي بايرن ميونخ السابق من الإعتزال رسمياً اليوم السبت، بعد أن أنهى مشواره رفقة النادي البافاري، بنهاية الموسم الماضي.

  

وحدد روبن وجهته المقبلة، حيث انضم بشكل رسمي لناديه الأسبق جرونينجين الهولندي، الذي شهد بدايته الحقيقية.

 

وأعلن النادي الهولندي اليوم التعاقد مع روبن في صفقة حرة، حيث سينضم لتدريبات النادي اليوم السبت.


وأذاع النادي خبر انضمام روبن على الحساب الرسمي للنادي بموقع تويتر، كما أعلن روبن ذلك عبر حسابه الشخصي بنفس الموقع.

 

وسيستعد روبن لمنافسات الدوري الهولندي خلال الموسم المقبل 2020/2021، بعد أن أُلغيت البطولة خلال الموسم الجاري، بسبب تفشي فيروس كورونا .

 

وكان اللاعب قد أعلن اعتزاله في صيف عام 2019 بألوان بايرن ميونخ، بعد 18عاماً قضاها في المستوى الاحترافي، مثّل خلالها أندية جرونينجين وأيندهوفن وتشيلسي وريال مدريد وبايرن ميونخ.

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