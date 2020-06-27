ألمانيا تولد مستويات قياسية من الكهرباء الخضراء

السبت 27/يونيو/2020 - 10:21 م
بوابة الفجر

وصل حجم الكهرباء الخضراء المولدة من طاقة الرياح والطاقة الشمسية في ألمانيا إلى مستوى قياسي خلال الفترة الماضية من العام الحالي.

ووفقا لحسابات شركة "إي أون" للطاقة، وصل حجم الكهرباء التي جرى توليدها من مصادر الطاقة المتجددة في الفترة من يناير الماضي وحتى يونيو الجاري إلى نحو 126 مليار كيلوواط/ساعة، بزيادة بنسبة 7 في المائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وأضافت الشركة أن مثل هذه الكمية تكفي حسابيا لسد احتياجات الكهرباء لجميع المنازل في ألمانيا وهولندا على مدار عام كامل.

وكانت الرياح أكبر مصدر للطاقة النظيفة خلال الفترة الماضية وبفارق كبير عن بقية المصادر الأخرى، حيث وصل حجم الطاقة الكهربائية المولدة منها في الأشهر الستة الأولى من العام الحالي نحو 73 مليار كيلوواط/ساعة، بالإضافة إلى حوالي 25 مليار كيلوواط/ساعة من محطات الطاقة الشمسية، ونحو 20 مليار كيلوواط/ساعة من محطات طاقة الكتلة الحيوية وسبعة مليارات كيلوواط/ساعة من محطات الطاقة الكهرومائية..

ووصل حجم الإنتاج من الكهرباء الخضراء خلال الأشهر الماضية ذروته في فبراير الماضي بـ 26.7 مليار كيلوواط/ساعة، حيث شهدت البلاد في هذا الشهر هبوب العديد من العواصف، وأيضا إعصار زابينه.

وبحسب "إي أون"، تجاوزت حصة الكهرباء الخضراء في فبراير، لأول مرة، 60 في المائة من إجمالي كمية الكهرباء التي تم إنتاجها في ألمانيا، وذكرت الشركة أن شهري أبريل ومايو الماضيين شهدا تسجيل مستويات قياسية من إنتاج الكهرباء التي تم توليدها من محطات الطاقة الشمسية بأكثر من ستة مليارات كيلوواط/ساعة في كل منهما.

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