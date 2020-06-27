شاهد.. أول قطار بجرار وعربات سكة حديد جديدة استعدادًا لبدء الخدمة (فيديو)

السبت 27/يونيو/2020 - 10:24 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
تحدث الإعلامي أحمد موسى، عن أكبر صفقة تجديد في قطارات السكة الحديد منذ أكثر من 50 عاما وتشمل 1300 عربة في قطارات جميع الدرجات، بقيمة اكثر من مليار يورو ما يجعلها الصفقة الأكبر في تاريخ السكة الحديد، عارضًا أول قطار بجرار وعربات سكة حديد جديدة استعدادا لبدء الخدمة.

وأضاف "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء السبت أن"حافظوا عليها دي قطاراتكم انتوا مدفوع فيها أكثر من مليار يورو".

وأضاف الإعلامي، أن المواطن له حق على بلده في توفير قطارات بأسعار منخفضة دون رفع قيمة التذكرة عليه، مؤكدا أن القطارات الجديدة بها 500 عربة مكيفة.

   

وأوضح، أن السكة الحديد ستكون في ثوب جديد 30 يونيو 2020، لافتا إلى أن الهيئة العربية للتصنيع وشركة سيماف ستصنعان مثل تلك العربات في مصر

وأردف أن العربات الجديدة تم تجربتها وموجودة الآن على خط السكة الحديد مردفا أن هذا يأتي تنفيذا لوعد الرئيس عبدالفتاح السيسي قبل عام بتحديث السكك الحديدية خلال العام الحالي 2020.


يذكر أن السكة الحديد تعاقدت على شراء القطارات الأسبانية الجديدة الـ 6 بجانب صفقة تصنيع وتوريد الـ 1300 عربة الروسية الجديدة، حيث متوقع وصول أول دفعة من العربات الروسية الجديدة وعددها 30 عربة نهاية الشهر الجارى، وذلك ضمن خطة التحديث الشامل لأسطول قطارات الهيئة من أجل تتحسين مستوى الخدمة.

ومخطط إحلال القطارات المكيفة الجديدة بما فيها التوربينى الجديد والواردة ضمن صفقة الـ 1300 عربة محل القطارات المكيفة الحالية بنوعيها "الأسبانى والفرنساوى" العاملة على خطوط المسافات الطويلة حاليا، حيث مخطط سحب القطارات المكيفة الحالية باستثناء قطارات الـ vip التى دخلت الخدمة فى 2016 تباعا مع توريد وتشغيل القطارات الجديدة.

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