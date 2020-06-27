"الجمارك" تعلن موعد تطبيق الـ 15% على منتجات التجارة الإلكترونية من خارج المملكة
السبت 27/يونيو/2020 - 10:15 م
الفجر السعودي
كشفت الجمارك السعودية، اليومعن تطبيق ضريبة القيمة المضافة (VAT) على عملاء التجارة الإلكترونية من خارج المملكة، والتي تبلغ 15%.
وقالت الجمارك إن جميع عمليات البيع والشراء في المتاجر الإلكترونية المتضمنة استيراد منتجات إلى المملكة من خلال الجمارك؛ ستخضع لضريبة القيمة المضافة المعدلة 15 % في حال تم الاستيراد (الفسح) في أو بعد 1 يوليو 2020م.
ويذكر أن أعلنت الجمارك السعودية، مساء الخميس، أنها أصدرت قرارًا على كافة المنافذ الجمركية (البرية والبحرية والجوية) بإيقاف تصدير الأدوية والمستحضرات الصيدلانية والأجهزة الطبية، وذلك تنفيذًا لتوصيات اللجنة الوزارية الخاصة باتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية والتدابير اللازمة لمنع انتشار فيروس "كورونا" المستجد المسبب لمرض (كوفيد - 19) المتضمنة إيقاف هذه المنتجات.
وأضافت "الجمارك"، أن ما أُعلن عنه سابقًا تجاه إيقاف تصدير جميع المنتجات والمستلزمات والتجهيزات الطبية والمخبرية المستخدمة للكشف أو الوقاية من الفيروس، التي تشمل (الألبسة الواقية، الأقنعة الطبية، البدل الطبية المغلِفة للجسم، النظارات الطبية الواقية، والأقنعة الطبية للوجه).
كما أوضحت أن إيقاف تصدير جميع هذه المنتجات والمستلزمات يأتي توفيرًا لأقصى درجات الحماية لسلامة المواطنين والمقيمين، وحفاظًا على الصحة العالمية.
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