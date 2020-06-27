"الجمارك" تعلن موعد تطبيق الـ 15% على منتجات التجارة الإلكترونية من خارج المملكة

كشفت الجمارك السعودية، اليومعن تطبيق ضريبة القيمة المضافة (VAT) على عملاء التجارة الإلكترونية من خارج المملكة، والتي تبلغ 15%.









وقالت الجمارك إن جميع عمليات البيع والشراء في المتاجر الإلكترونية المتضمنة استيراد منتجات إلى المملكة من خلال الجمارك؛ ستخضع لضريبة القيمة المضافة المعدلة 15 % في حال تم الاستيراد (الفسح) في أو بعد 1 يوليو 2020م.





ويذكر أن أعلنت الجمارك السعودية، مساء الخميس، أنها أصدرت قرارًا على كافة المنافذ الجمركية (البرية والبحرية والجوية) بإيقاف تصدير الأدوية والمستحضرات الصيدلانية والأجهزة الطبية، وذلك تنفيذًا لتوصيات اللجنة الوزارية الخاصة باتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية والتدابير اللازمة لمنع انتشار فيروس "كورونا" المستجد المسبب لمرض (كوفيد - 19) المتضمنة إيقاف هذه المنتجات.



