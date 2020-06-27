رئيس "السكك الحديدية" يكشف عن أكبر صفقة عربات للقطارات الجديدة (فيديو)

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قال المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكك الحديدية، إن صفقة عربات القطارات الجديدة تعد أكبر صفقة عربات في تاريخ السكك الحديدية وتبلغ قيمتها مليار و16 مليونا و50 ألف يورو.



وأضاف "رسلان"، خلال حواره مع مراسل برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة"صدى البلد"، مساء السبت، أن الصفقة الحالية تمثل 40% من عدد عربات الركاب في السكك الحديدية، ولهذا فإنها تمثل طفرة في تطوير قطارات الركاب.



وأشار رئيس هيئة السكك الحديدية، إلى أن هذه الصفقة استغرقت وقت كبير للحصول على أعلى المعدلات الفنية، مؤكدا أن المواطن يشعر بالراحة والأمان وتحسن الخدمة خلال الفترة المقبلة.

وأردف أن مصنع سيماف سيقوم بصناعة عربة قطارات تضاهي تلك المصنعة في الشركة المجرية الروسية.



وفي وقت سابق، أعلنت هيئة السكة الحديد حركة التهديات والتأخيرات المتوقعة اليوم السبت، نظرا لما تنجزه الهيئة هذه الايام من أعمال تطوير شاملة علي بعض الخطوط من شأنها تعزيز عوامل السلامة والأمان ورفع مستوي الخدمات المقدمة لجمهور الركاب، وجاءت كالتالى:



أولًا: خط القاهرة الإسكندرية

متوسط تأخيرات القطارات مدة 45 دقيقة

ثانيًا: خط القاهرة السد العالي

متوسط تأخيرات القطارات كالآتي:-



- القاهرة أسيوط مدة 45 دقيقة



- أسيوط أسوان مدة 40 دقيقة



ثالثًا: خط بنها بور سعيد

متوسط تأخيرات القطارات مدة 45 دقيقة



رابعًا: خط طنطا المنصورة دمياط

متوسط تأخيرات القطارات مدة 40 دقيقة



واعتذرت الهيئة لجمهور المسافرين عن هذه التأخيرات بأسباب التهديات في بعض مواقع العمل بالمشروعات الحديثة الجاري تنفيذها من تجديد وصيانة السكك وتطوير المزلقانات والمحطات وتحديث نظم الإشارات، وتهيب الهيئة بالمسافرين اتخاذ التدابير والاستعدادات بما يتوافق مع مصالحهم وأشغالهم.