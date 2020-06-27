أستاذ مناعة: لا يوجد أسباب علمية لإغلاق الشواطئ والمتنزهات

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قال الدكتور عبد الهادي مصباح، أستاذ المناعة وزميل الأكاديمية الأمريكية للمناعة إن "أكثر من 80% من الإصابات التي تسجلها وزارة الصحة أصبحت تكتشف بدون مسحة"، مشيرًا إلى أن الأشعة المقطعية أصبحت العمود الفقري لتشخيص المصابين بفيروس كورونا.



وناشد "عبدالهادي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة" المذاع على قناة "المحور"، مساء السبت، المصابين بفيروس كورونا من الحالات البسيطة التزام العزل المنزلي؛ وتناول برتوكول العلاج الخاص بوزارة الصحة".



وحول القرارات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة بشأن عودة الحياة الطبيعية قال: "لا يوجد أسباب علمية لإغلاق الشواطئ والمتنزهات وهي أماكن مفتوحة مع فتح الأماكن المغلقة مثل المقاهي"، منوها إلى أن "قرار الحكومة اقتصادي في الأساس ولكن لا يوجد أسباب علمية لإغلاق أماكن وفتح أخرى".





وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم السبت، عن خروج 403 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 17140 حالة حتى اليوم.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 18658 حالة، من ضمنهم الـ 17140 متعافيًا.



وأضاف أنه تم تسجيل 1168 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 88 حالة جديدة.



وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.



وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم السبت، هو 63923 حالة من ضمنهم 17140 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و2708 حالات وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

