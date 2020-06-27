أشرف زكي يوضح تطورات الحالة الصحية لرجاء الجداوي

السبت 27/يونيو/2020 - 10:14 م
رجاء الجداوي
رجاء الجداوي
مي مرسي
قال الدكتور أشرف ذكي نقيب المهن التمثيلية أن الفنانة رجاء الجداوي حالتها مستقرة، وذلك عقب أخبار استقرار حالتها الصحية في الساعات القليلة الماضية

وذكر أشرف ذكي من خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء في برنامج "المساء مع قصواء" قائلا عن رجاء الجداوي "هي فنانة عظيمة وكبيرة وكلنا بندعيلها".

وكانت قد انتشرت شائعات حول انخفاض نسبة الأكسجين في الدم لرجاء الجداوي، وفقدانها الوعي، وذلك أثناء تواجدها بغرفة العناية المركزة بمستشفى "أبو خليفة" للعزل الصحي بالإسماعيلية.

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