"بإجراءات مشددة".. مقاهي مدينة نصر تعود للحياة (صور)

السبت 27/يونيو/2020 - 10:06 م
بوابة الفجر
حسام زيدان - تصوير: عبد الحافظ حمدي
التقطت كاميرا بوابة الفجر الإلكترونية عدد من الصور توثق لأول يوم في افتتاح المقاهي بمنطقة مدينة نصر بالقاهرة.

وأظهرت الصور التزام بالاشتراطات التي أعلنت عنها رئاسة الوزراء حيث تم تخفيض عدد كراسي المقهى ومنع الشيشة، وتعقيم المكان، بالإضافة لإلزام الرواد بارتداء الكمامة.

وقال المشرف على المقهى والذي يقع بشارع عباس العقاد، نحن ملتزمون بنسبة الـ 25 % المقررة، وكذلك بمنع الشيشة والألعاب التي فيها تلامس شخصي كالدومينو والطاولة وغيرها.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أصدر قرارًا بالإجراءات التي سيبدأ العمل بأحكامها اعتبارًا من اليوم السبت، ولحين إشعار آخر، في إطار خطة الدولة للتعايش مع فيروس كورونا المُستجد _كوفيد - 19)، مع خضوع جميع الإجراءات للمتابعة لتقدير الموقف.

وفيما يلي نستعرض تلك الإجراءات المهمة:

(إلغاء حظر انتقال وتحرك المواطنين بأنحاء الجمهورية على جميع الطرق - تستقبل المساجد المُصلين لأداء الشعائر الدينية عدا الجمعة - فتح الكنائس لممارسة الطقوس كافة، ما عدا الصلوات الرئيسية الجماعية - فتح بالمقاهي والكافتيريات والمطاعم والمحال من 6 صباحًا حتى 10 مساءً - عدم تقديم "الشيشة" بالمقاهي والإلتزام بجميع الاحتياطات الصحية الواجبة - السماح للمحال التجارية والحرفية باستقبال الجمهور من 6 صباحًا حتى 9 مساءً - تعمل المخابز والبقالة ومحال الخضراوات والفاكهة واللحوم على مدار الـ 24 ساعة - فتح الأندية الرياضية والشعبية ومراكز الشباب وصالات الألعاب الرياضية من 6 صباحًا حتى 9 مساءً).

وتتضمن القرارات: (زيادة نسبة الإشغال بصالات الألعاب الرياضية والنوادي الصحية عن 25% من الطاقة الاستيعابية - يُسمح بإستقبال الجمهور في دور الثقافة والسينما والمسارح بنسبة لاتزيد عن 25% من طاقتها - استمرار غلق جميع الحدائق والمتنزهات والشواطئ العامة - منع الفعاليات التي تتطلب تواجد أية تجمعات كبيرة للمواطنين مثل الحفلات الفنية والاحتفالات الشعبية - يستمر تعليق تواجد الطلاب لتلقي العلم بمقار المدارس والمعاهد والجامعات أيًا كان نوعها - تحدد السلطة المختصة موعد إعادة تشغيل حضانات الأطفال والضوابط اللازمة لذلك - توقف جميع وسائل النقل الجماعي العامة والخاصة من 12 منتصف الليل حتى 4 صباحًا).
"بإجراءات مشددة".. مقاهي مدينة نصر تعود للحياة (صور)
"بإجراءات مشددة".. مقاهي مدينة نصر تعود للحياة (صور)
"بإجراءات مشددة".. مقاهي مدينة نصر تعود للحياة (صور)
"بإجراءات مشددة".. مقاهي مدينة نصر تعود للحياة (صور)
"بإجراءات مشددة".. مقاهي مدينة نصر تعود للحياة (صور)
"بإجراءات مشددة".. مقاهي مدينة نصر تعود للحياة (صور)
"بإجراءات مشددة".. مقاهي مدينة نصر تعود للحياة (صور)
"بإجراءات مشددة".. مقاهي مدينة نصر تعود للحياة (صور)
"بإجراءات مشددة".. مقاهي مدينة نصر تعود للحياة (صور)
"بإجراءات مشددة".. مقاهي مدينة نصر تعود للحياة (صور)
"بإجراءات مشددة".. مقاهي مدينة نصر تعود للحياة (صور)
"بإجراءات مشددة".. مقاهي مدينة نصر تعود للحياة (صور)
"بإجراءات مشددة".. مقاهي مدينة نصر تعود للحياة (صور)
"بإجراءات مشددة".. مقاهي مدينة نصر تعود للحياة (صور)
"بإجراءات مشددة".. مقاهي مدينة نصر تعود للحياة (صور)
"بإجراءات مشددة".. مقاهي مدينة نصر تعود للحياة (صور)
"بإجراءات مشددة".. مقاهي مدينة نصر تعود للحياة (صور)
"بإجراءات مشددة".. مقاهي مدينة نصر تعود للحياة (صور)
"بإجراءات مشددة".. مقاهي مدينة نصر تعود للحياة (صور)
"بإجراءات مشددة".. مقاهي مدينة نصر تعود للحياة (صور)

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الكلمات المفتاحية

مصر مجلس الوزراء لاجراءات قرارات مجلس الوزراء اليوم فتح الاندية عودة المقاهي إلغاء الحظر

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