لهذا السبب.. يوسف الشريف تريند "تويتر"

السبت 27/يونيو/2020 - 10:13 م
يوسف الشريف
يوسف الشريف
مصطفى فكيه
تصدر اسم الفنان يوسف الشريف، تريند مؤشرات البحث بموقع جوجل، وذلك بعد تصريحاته عن المشاهد الساخنه بعد لقائه مع الاعلامي رامي رضوان.

في سياق متصل على يوسف الشريف على هذه الاخبار عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل التدوينات القصيرة "تويتر"، قائلًا: " ‏😂مش عارف ازاي كلمة(المشاهد الساخنه)اتحولت ل(ملامسة النساء)عمومًا لازم نفترض حسن النية، وطبعًا المشهد ده أصلًا ملوش اي علاقه بالكلام ده. ده مشهد عادي جدًا وتخيل ان كل الدوشه دي بسبب تصريح من حساب مزور.كذبوا الكذبه وصدقوها".

يذكر أن الفنان يوسف الشريف خاض موسم رمضان 2020، من خلال مشاركته في مسلسل "النهاية" الذي من بطولته وقام بتجسيد شخصية المهندس زين.


قصة "النهاية"
تدور أحداث مسلسل "النهاية" حول خيال علمي، في عام 2120 ومحاولة يوسف الشريف الذي يعمل مهندسا التصدي في مواجهة تأثير التكنولوجيا على العالم، ولكن يتغير كل شيء، حينما يقابل إنسان آلي مستنسخ منه.

أبطال "النهاية"
شارك في بطولة هذا المسلسل كل من يوسف الشريف، عمرو عبد الجليل، أحمد وفيق، محمد جمعة، محمد لطفي، أحمد مجدي، سهر الصايغ، أحمد صبري غباشى، ناهد السباعي، حسام داغر، وآخرون، ستايلست إنجي علاء، تأليف عمرو سمير عاطف، إخراج ياسر سامي، محمد طحاوي

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