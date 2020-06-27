تقدم شيشة.. غلق مقهى مخالف لإجراءات كورونا في كفرالشيخ

السبت 27/يونيو/2020 - 10:04 م
بوابة الفجر
عمرو الشامي
قامت الأجهزة المحلية بكفرالشيخ، اليوم السبت، بحملة مكبرة على المقاهي للتأكد من إلتزامها بتعليمات رئيس الوزراء الخاصة بالإجراءات الإحترازية لمنع إنتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك بقيادة اللواء ياسر فاروق حفناوى، السكرتير العام المساعد لمحافظة كفر الشيخ، وبحضور اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ.

وتمكنت الحملة من غلق أول مقهى مخالف للتعليمات لقيامه بتقديم "شيشة " لرواده، وقامت علي الفور بتشميعها وتحرير محضر بالواقعة، وتم التشديد على باقي المقاهي بإلتزام التعليمات وإلا سيواجهون نفس المصير.

رافقهم في الحملة اللواء جمال سأموت، نائب مدير أمن كفر الشيخ، والعميد محمود الكمونى مأمور قسم أول كفرالشيخ، والمقدم محمد عادل موسى، رئيس قسم المعلومات بإدارة البحث والمقدم احمد عبدالسلام الشناوى، رئيس قسم المرافق.

وسجلت مصر اليوم السبت، انخفاضًا ملحوظًا في أعداد الإصابات اليومية لفيروس كورونا، حيث سجلت مصر اليوم 1168 بحسب البيان اليومي لوزارة الصحة والسكان، بعدم سجلت أمس الجمعة 1625 إصابة، حيث تقترب من كسر حاجز الألف.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم السبت، عن خروج 403 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 17140 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 18658 حالة، من ضمنهم الـ 17140 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 1168 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 88 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم السبت، هو 63923 حالة من ضمنهم 17140 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و2708 حالات وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.


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