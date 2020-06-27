في ذكرى وفاته.. تفاصيل زواج وطلاق محرم فؤاد وعايدة رياض

السبت 27/يونيو/2020 - 10:13 م
محرم فؤاد
محرم فؤاد
ريهام كمال

تحل اليوم ذكرى وفاة صوت النيل المطرب الكبير محرم فؤاد، واحدًا من رواد طرب الفن الاصيل فهو من المطربين العرب القلائل الذين امتعونا بأصواتهم العذبة.

فؤاد من الفنانين الذين ارتبطوا بأكثر من زوجة خلال مسيرتهم وكان من بين هؤلاء الزواجات الفنانة عايدة رياض، التي ارتبط بها خلال فترة الثمانينات.

تزوجت عايدة من محرم بعد شهر واحد فقط من ظهورها في فيلم "أهل القمة"، وبسبب غيرته الشديدة عليها منعها من التمثيل لمدة سبع سنوات كاملة.

غيرة محرم فؤاد، عليها منعتها من بطولة العديد من الأعمال الفنية المميزة، كان منها فيلم "الغول" بطولة الزعيم عادل إمام، الذي طلبها بشكل شخصي لمشاركته العمل.

بعد عودتها للتمثيل من خلال فيلم "سفاح كرموز"، بدأت الأعمال الفنية تنهال عليها مما زاد من حدة الخلافات بينهم.

وفي احدى المرات تواصل معها المخرج محمد خان، لمشاركتها في فيلم "أحلام هند وكاميليا" وأخبرته بأن أحد الأفلام التي صورتها حُرق منها بعض المشاهد وستضطر للعودة إلى القاهرة لتصويرهم.

عادت عايدة إلى القاهرة وكان يريد خان أن يراها لعلمه بزواجها وسبب ذلك لتغيير الوزن، ولكن رأى غير ذلك، وطالبها بتوقيع عقد الفيلم على الفور، وفي اليوم التالي بدأ التصوير، وكان ذلك أول الخلافات بينها وبين محرم فؤاد.

عدم إنجابها من محرم كان دافعًا لطلاقهما، بسبب شعورها بفراغ كبير فأرادت تأمين مستقبلها بالعمل، مما زاد من المشادات بينهما للحد الذي وصل إلى قوله لها: "مش هتنزلي".
في ذكرى وفاته.. تفاصيل زواج وطلاق محرم فؤاد وعايدة رياض
في ذكرى وفاته.. تفاصيل زواج وطلاق محرم فؤاد وعايدة رياض
في ذكرى وفاته.. تفاصيل زواج وطلاق محرم فؤاد وعايدة رياض
في ذكرى وفاته.. تفاصيل زواج وطلاق محرم فؤاد وعايدة رياض
في ذكرى وفاته.. تفاصيل زواج وطلاق محرم فؤاد وعايدة رياض
في ذكرى وفاته.. تفاصيل زواج وطلاق محرم فؤاد وعايدة رياض

أخبار تهمك

إكرامي يصدم الأهلي في صفقة الموسم المنتظرة

منذ حوالي 7 ساعات

فايلر يطرد نجم الأهلي من التدريبات

منذ حوالي 10 ساعات

تشكيل ريال مدريد المتوقع ضد إسبانيول في الليجا الإسبانية

منذ 35 دقيقة

عاجل.. إثيوبيا تنقلب على اتفاق تأجيل ملء سد النهضة

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. نقيب الممثلين يكشف تطورات حالة رجاء الجداوي (فيديو)

منذ 43 دقيقة

مفاجأة مدوية.. نجم الأهلي الهارب معروض على الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

أول فيديو من وزارة الدفاع بعد إعدام الإرهابي عبدالرحيم المسماري

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - كهربا يُثير الجدل برسالة غامضة

منذ ساعة و 6 دقيقة

تفاصيل الصفقة التبادلية الكبرى بين الزمالك والمصري

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة بشأن رحيل "الأخطبوط"عن الزمالك

منذ ساعتين و 6 دقيقة

عاجل - قرار جديد من رئيس الزمالك.. تعرف عليه

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. "الصحة": تسجيل 1168 إصابة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و88 حالة وفاة

منذ أقل من ساعتين

بشرى سارة.. وزير الصحة الأسبق يكشف مفاجأة عن كورونا

منذ حوالي 13 ساعة

"شعبة الأدوية": دواء ريمديسيفير يُباع في أمريكا بـ 4500 دولار.. وإحنا هنبيعه بـ 4 آلاف جنيه

منذ 34 دقيقة

عاجل.. قرار مفاجئ من رئيس الزمالك

منذ حوالي 22 ساعة

غضب في اتحاد الكرة بعد قرار رئيس الزمالك

منذ حوالي 11 ساعة
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:52 م

عاجل.. نقيب الممثلين يكشف تطورات حالة رجاء الجداوي (فيديو)

عاجل.. "الصحة": تسجيل 1168 إصابة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و88 حالة وفاة

08:57 م

عاجل.. إثيوبيا تنقلب على اتفاق تأجيل ملء سد النهضة

01:24 م

عاجل - كهربا يُثير الجدل برسالة غامضة

09:30 م

أول فيديو من وزارة الدفاع بعد إعدام الإرهابي عبدالرحيم المسماري

02:26 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نجوم الصحافة فى سماء أم كلثوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: 10 انفرادات عن «لن أعيش فى جلباب أبى» بعد 24 عامًا من عرضه

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: توارد خواطر ام سطو مع سبق الاصرار والترصد؟!