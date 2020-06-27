في ذكرى وفاته.. تفاصيل زواج وطلاق محرم فؤاد وعايدة رياض

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تحل اليوم ذكرى وفاة صوت النيل المطرب الكبير محرم فؤاد، واحدًا من رواد طرب الفن الاصيل فهو من المطربين العرب القلائل الذين امتعونا بأصواتهم العذبة.



فؤاد من الفنانين الذين ارتبطوا بأكثر من زوجة خلال مسيرتهم وكان من بين هؤلاء الزواجات الفنانة عايدة رياض، التي ارتبط بها خلال فترة الثمانينات.



تزوجت عايدة من محرم بعد شهر واحد فقط من ظهورها في فيلم "أهل القمة"، وبسبب غيرته الشديدة عليها منعها من التمثيل لمدة سبع سنوات كاملة.



غيرة محرم فؤاد، عليها منعتها من بطولة العديد من الأعمال الفنية المميزة، كان منها فيلم "الغول" بطولة الزعيم عادل إمام، الذي طلبها بشكل شخصي لمشاركته العمل.



بعد عودتها للتمثيل من خلال فيلم "سفاح كرموز"، بدأت الأعمال الفنية تنهال عليها مما زاد من حدة الخلافات بينهم.



وفي احدى المرات تواصل معها المخرج محمد خان، لمشاركتها في فيلم "أحلام هند وكاميليا" وأخبرته بأن أحد الأفلام التي صورتها حُرق منها بعض المشاهد وستضطر للعودة إلى القاهرة لتصويرهم.



عادت عايدة إلى القاهرة وكان يريد خان أن يراها لعلمه بزواجها وسبب ذلك لتغيير الوزن، ولكن رأى غير ذلك، وطالبها بتوقيع عقد الفيلم على الفور، وفي اليوم التالي بدأ التصوير، وكان ذلك أول الخلافات بينها وبين محرم فؤاد.



عدم إنجابها من محرم كان دافعًا لطلاقهما، بسبب شعورها بفراغ كبير فأرادت تأمين مستقبلها بالعمل، مما زاد من المشادات بينهما للحد الذي وصل إلى قوله لها: "مش هتنزلي".

