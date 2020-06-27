تيزر "قلت اخونه" لمحمد محيي يحقق 100 ألف مشاهدة في اقل من 24 ساعة

السبت 27/يونيو/2020 - 09:58 م
بوابة الفجر
أحمد رمضان متولي

حقق تيزر أغنية "قولت أخونه" لمحمد محي اكثر من 100 الف مشاهدة خلال اقل من 24 ساعة وهي تعتبر ثالث أغنية يطلقها من ألبومه الجديد "بتاع زمان"، الأغنية من كلمات نور الدين حمدي، وألحان كريم حمدي، وتوزيع فهد، ومن المتوقع صدور الأغنية خلال أيام.

 

ألبوم محمد محيي "بتاع زمان"، من إنتاج شركة "ميوزيك ريكورد" المملوكة لهيثم درديري، وتتولى توزيعه في الأسواق وعلى المتاجر الإلكترونية شركة "مزيكا"، ويضم ألبوم "بتاع زمان" 18 أغنية، ويشهد تعاون محمد محيي مع الشعراء أيمن بهجت قمر، وأمير طعيمة، وأحمد مرزوق، وعنتر هلال، وإيهاب عبده، ومن الملحنين محمد رحيم، ووليد سعد، ومصطفى عوض، وإيهاب عبد الواحد، ومدين، وحماده النادي، محمود  شريف، كريم حمدي ومديح محسن يضم الألبوم عددا من ألحان محمد محيي، أما التوزيع الموسيقي فيتولى مهمته فهد، ومحمد العشي، ورفيق عاكف، حسام حسني ومحمد، رحيم والراحل عادل واصف.

 

وطرح منه أغنيتين حتى الآن هما، "سهرانين" من كلمات نور الدين حمدي ومن ألحان محمد محيي وتوزيع محمد العشي، و"فوضت أمري" وهي من كلمات أشرف أمين ومن ألحان محمد محيي وتوزيع الموزع الموسيقي محمد العشي.

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