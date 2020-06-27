"شعبة الأدوية": دواء ريمديسيفير يُباع في أمريكا بـ 4500 دولار.. وإحنا هنبيعه بـ 4 آلاف جنيه



وأضاف عوف، خلال مداخلة مع برنامج "90 دقيقة" عبر فضائية "المحور"، السبت، أنه تم البدء في استخدام "رمديسيفر" في علاج حالات كورونا الحرجة بمستشفيات العزل، مشيرا إلى أن الشركة الأمريكية ستمد أمريكا وأوروبا بإنتاجها من دواء ريمديسيفير، بينما منحت حق تصنيعه لثلاث دول أخرى في العالم، وهي مصر وباكستان والهند، متابعا: "التوقيت اللي إحنا بناخد فيه الدواء النهارده هو نفس التوقيت اللي بياخده فيه المواطن الأمريكي".



وأوضح رئيس شعبة الأدوية بالغرفة التجارية: "لو ماكنش عندنا شركة لها حق تصنيعه كان زمانا هنقعد سنة، دواء ريمديسيفير كان يستخدم في علاج فيروس الإيبولا، ولما ظهرت كورونا عملوا عليه تجارب سريرية، وأظهر نتائج جيدة للحالات فوق المتوسطة والحادة، وأجازته هيئة الأدوية الأمريكية، ومنظمة الصحة العالمية، وبالتالي يتم استخدام للحد من انتشار الفيروس والحد من تكاثره ما يساعد المناعة للقضاء عليه". وأوضح رئيس شعبة الأدوية بالغرفة التجارية: "لو ماكنش عندنا شركة لها حق تصنيعه كان زمانا هنقعد سنة، دواء ريمديسيفير كان يستخدم في علاج فيروس الإيبولا، ولما ظهرت كورونا عملوا عليه تجارب سريرية، وأظهر نتائج جيدة للحالات فوق المتوسطة والحادة، وأجازته هيئة الأدوية الأمريكية، ومنظمة الصحة العالمية، وبالتالي يتم استخدام للحد من انتشار الفيروس والحد من تكاثره ما يساعد المناعة للقضاء عليه".



وعن موعد إتاحة دواء ريمديسيفير في الصيدليات، قال: "أول 1100 حقنة ريمديسيفير إهداء للحكومة المصرية بقيمة نحو 2 مليون جنيه لاستخدامه في علاج المرضى، قبل توسيع استخدامه في المستشفيات الحكومية كمرحلة أولى".



ونوه رئيس شعبة الأدوية بالغرفة التجارية إلى دواء ريمديسيفير يُباع في أمريكا بنحو 4500 دولار، وفي مصر هيكون في حدود 4 آلاف جنيه".



وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم السبت، عن خروج 403 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 17140 حالة حتى اليوم.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 18658 حالة، من ضمنهم الـ 17140 متعافيًا.



وأضاف أنه تم تسجيل 1168 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 88 حالة جديدة.



وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.



وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم السبت، هو 63923 حالة من ضمنهم 17140 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و2708 حالات وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.



كشف الدكتور على عوف، رئيس شعبة الأدوية بالغرفة التجارية، عن أخر مستجدات تصنيع علاج فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في مصر، موضحا أن إحدى شركات الأدوية وهي وكيل شركة أمريكية للأدوية في مصر، حصلت على حق تصنيع وتوزيع دواء ريمديسيفير.