تشكيل ريال مدريد المتوقع ضد إسبانيول في الليجا الإسبانية

السبت 27/يونيو/2020 - 10:01 م
بوابة الفجر
محمد جمال
يحل ريال مدريد غدا الأحد ضيفًا ثقيلًا على إسبانيول، في المباراة التي ستجمع الفريقين ضمن منافسات مباريات الجولة الـ 32 من بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم.

وكان المرينجي قد حقق الفوز الجولة الماضية على حساب مايوركا بهدفين دون رد من توقيع فينسيوس جونيور والقائد سيرجيو راموس.

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام إسبانيول : 

حراسة المرمى: كورتوا 

خط الدفاع : كارافخال، راموس ، فاران ، مارسيلو

خط الوسط : توني كروس ، كاسيميرو ، إيسكو ، فينسيوس جونيور 

خط الهجوم : إيدين هازارد، كريم بنزيما 

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الاسباني برصيد 68 نقطة متخلفًا بفارق نقطة وحيدة عن برشلونة الأول، وفي حال فوز الملكي على إسبانيول فأنه سيعتلي صدارة الليجا بفارق نقطتين عن البلوجرانا.

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