منافس الأهلي.. جاريدو: الوداد يسعى لتحقيق لقبين هامين هذا الموسم

السبت 27/يونيو/2020 - 09:58 م
بوابة الفجر
حسام مجدي

تحدث الإسباني خوان كارلوس جاريدو مدرب نادي الوداد البيضاوي المغربي عن مواجهة فريقه المنتظر ضد النادي الأهلي في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

 

ومن المنتظر أن يواجه النادي الأهلي نظيره نادي الوداد في شهر سبتمبر القادم ضمن منافسات ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

 

وقال جاريدو في تصريحات لصحيفة "المنتخب" المغربية: "الوداد يلعب على لقبي الدوري المحلي ودوري أبطال إفريقيا ويريد حسما اللقبين".

 

وتابع: " الوداد فريق ألقاب، ويلعب دائما على جميع الواجهات لأن الجماهير ينتظرون دائما الفوز في كل مباراة".

 

وأضاف: " نلعب على واجهتين هذا الموسم وهي الدوري المحلي ودوري أبطال إفريقيا والهدف واضح هو الفوز باللقبين، ولكي نفوز بالألقاب يجب أن نعمل كل يوم لنكن مستعدين ونفوز بكل مباراة".

 

وأحتتم: "كما يتطلب منا أن نضع استراتيجية ونظرية خاصة للاعبين بأن كل يوم هو يوم حاسم وأن كل مباراة هي حاسمة و يجب أن نلعب مباراة بمباراة".

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