"الوكيل": الغرفة ستقدم قروض لأصحاب المقاهي لشراء مستلزمات الوقاية



وخلال الجولة؛ وجه المحافظ رواد الكافيهات والمقاهي بضرورة الحرص على التباعد الاجتماعي، وإتباع الإجراءات الاحترازية اللازمة من تطهير اليدين وإرتداء الكمامة فى غير أوقات تناول المشروب أو الوجبة للحفاظ على سلامتهم. وشدد المحافظ علي أصحاب الكافيهات والمقاهي بضرورة الإلتزام التام بكافة التعليمات والإجراءات الإحترازية التي أقرتها الدولة. محذرا إلى أن أي مخالفة لضوابط فتح الكافيهات والمقاهي سيتم التعامل معها بكل حزم وقوة.



وجاءت ضوابط وزارة التنمية المحلية لفتح المقاهي والكافيهات، كالتالي:



1- استقبال الجمهور وتحديدًا جلوسهم، من الساعة 6 صباحًا، حتى 10 مساء، والالتزام بكافة الضوابط والتدابير الاحترازية والاحتياطات الصحية التي تقررها السلطات المختصة.

2- ألا تزيد نسبة الإشغال عن 25% من الطاقة الإستيعابية.

3- عدم تقديم النارجيلة "الشيشة".

4- إقتصار العمل بتلك المحال والمنشآت خارج الساعات المقررة لاستقبال الجمهور على تقديم خدمة (التيك أواي) دون الجلوس، وخدمات توصيل الطلبات للمنازل، مع الإلتزام بجميع الاحتياطات الصحية الواجبة.

5- يعاقب كل من يخالف حكم عدم ارتداء الكمامة الواقية في الأماكن المحددة، بغرامة لا تجاوز 4 آلاف جنيه، ويعاقب كل من يخالف باقي أحكام هذا القرار بالحبس وبغرامة لا تجاوز 4 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

6- تُغلق إداريًا المحال والمنشآت التي تخالف حكم المادتين الثالثة والرابعة من هذا القرار المنظمة لعمل المطاعم والمقاهي والكافيهات والمحال التجارية والحرفية والمولات.



صرح أحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية أن الغرفة ستقدم قرض حسن لأصحاب المقاهي بضمان الشعبة، لكي يتمكنوا من شراء الأدوات والمستلزمات اللازمة للوقاية من فيروس كورونا، وسيتم التنسيق مع رئيس شعبة المقاهي.وأكد"الوكيل" في تصريح صحفي أن هذا واجب غرفة الإسكندرية لمساندة أصحاب المقاهي في ظل تلك الظروف الصعبة، لتخطي تلك الأزمة، جاء ذلك خلال ندوة اليوم السبت "الإجراءات الاحترازية للمقاهي والمطاعم لمواجهة فيروس كورونا"، التي نظمتها الغرفة التجارية بالإسكندرية، عبر الواقع الافتراضي.وقام صباح اليوم السبت اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بجولة مفاجئة على عدد من الكافيهات والمقاهي، للتأكد من تنفيذ الضوابط الاحترازية بها، وذلك في أول يوم عمل بعد غلقها لمدة ثلاثة شهور، في ضوء الإجراءات الإحترازية التي أقرها رئيس مجلس الوزراء بشأن الحد من انتشار فيروس كورونا.