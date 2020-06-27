خالد النبوي معلقا على صورة مرسومة له: "حبيبي يا جدو"
السبت 27/يونيو/2020 - 10:07 م
فايقة محمد عادل
يحرص النجم خالد النبوي التفاعل الدائم مع محبيه بنشر صور من حياته اليومية والفنية.
حيث نشر النبوي منذ قليل صورة له عبر صفحته الرسمية بموقع تبادل والفيديوهات "إنستجرام".
وجاءت الصورة منقسمة نصفين صورته الحالية وصورة مرسومة له ، وعلق عليها قائلا: حبيبي يا جدو.
وعلي صعيد أخر شارك خالد النبوي في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل "لما كنا صغيرين " ، والتي تدور أحداثه في إطار الإثارة والتشويق ، ويشاركه في البطولة ريهام حجاج ، محمود قابيل ، كريم قاسم وأخرين .
حيث نشر النبوي منذ قليل صورة له عبر صفحته الرسمية بموقع تبادل والفيديوهات "إنستجرام".
وجاءت الصورة منقسمة نصفين صورته الحالية وصورة مرسومة له ، وعلق عليها قائلا: حبيبي يا جدو.
وعلي صعيد أخر شارك خالد النبوي في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل "لما كنا صغيرين " ، والتي تدور أحداثه في إطار الإثارة والتشويق ، ويشاركه في البطولة ريهام حجاج ، محمود قابيل ، كريم قاسم وأخرين .