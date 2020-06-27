أبرز المسلسلات التى حجزت مقاعدها في السباق الرمضاني المقبل 2021

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دائماً مايكون السباق الرمضاني له لذة خاصة سواء لصناع الدراما أو الجمهور، وهناك الكثير من النجوم حجزوا مقاعدهم الأولية في سباق رمضان 2021.





وفي هذا التقرير يرصد "الفجر الفني" أبرز المسلسلات في رمضان 2021:



_سيف الله:



تدور أحداث مسلسل "سيف الله" حول قصة حياة الصحابى خالد بن الوليد، والمسلسل من تأليف عباس محمود العقاد، وإخراج رؤوف عبد العزيز، وبطولة كل من، ياسر جلال، حمزة العيلي، أحمد فلوكس، ياسر الزنكلوني، عبدالرحمن أبو زهرة، محمد ثروت، لبنى ونس، بسنت شوقي، أحمد عزمي، نشوى مصطفى، سوسن بدر، أحمد فؤاد سليم، يوسف شعبان، محسن محيي الدين، أحمد خالد صالح، رانيا محمود ياسين، محمود الشرقاوي، محمود فارس، بيومي فؤاد، حمدي الوزير، منذر رياحنة.







_تقاطع طرق:



بعد خروجه من السباق الرمضاني الماضي بسبب أزمة كورونا، من المتوقع أن يدخل السباق الرمضاني المقبل، وهو من تأليف وإخراج تامر محسن، وبطولة كل من منى زكي، محمد ممدوح، أمينة خليل، محمد فراج، سيد رجب، أحلام الجريتلي، نسرين طلعت، مايان السيد.







_أسود فاتح:



من تأليف أمين جمال، وإخراج كريم العدل، وبطولة كل من هيفاء وهبي، أحمد فهمي، عمر السعيد، خالد الشيوي، رانيا منصور، فراس سعيد، شريف سلامة، صبري فواز، ناصر سيف، حسام الجندي، نانسي صلاح، معتصم النهار، نبيل نور الدين، حنان سليمان، روجينا.







_الاختيار 2:



بعد نجاح الجزء الأول من مسلسل الاختيار قررت الشركة المنتجة لمسلسل بأن تنتج جزء ثاني من المسلسل، وتم التعاقد مع الفنان كريم عبد العزيز ليكون بطل العمل.







_القاهرة كابول:





من تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج حسام علي، وبطولة كل من طارق لطفي، فتحي عبدالوهاب، خالد الصاوي، حنان مطاوع، نبيل الحلفاوي، معتز هشام، محمود الشرقاوي، خالد كمال، كريم سرور، شيرين، حسني شتا، أحمد رزق.







_هجمة مرتدة:



من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد علاء الديب، وبطولة كل من أحمد عز، هند صبري، هشام سليم، صلاح عبدالله، ماجدة زكي، أحمد فؤاد سليم، معتصم النهار، نضال الشافعي، محمود البزاوي، محمد جمعة، هاجر الشرنوبي، خالد أنور، محمد عادل، شمم الحسن، مايان السيد، علي قنديل، ندى موسى، يوسف عثمان.





_الامبراطور:



أعلن الفنان محمد رمضان خوضه للسباق الرمضاني المقبل بمسلسل "الإمبراطور"، الذى تدور أحداثه حول حياة الفنان الراحل أحمد زكي، وبالفعل عقدت شركة سينرجي مع المؤلف بشير الديك لكتابة المسلسل، ومازالوا في مرحلة التعاقد مع باقي نجوم العمل.