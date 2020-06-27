وزيرة التضامن توضح شروط فتح الحضانات (فيديو)

علقت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، على المناشدات المطالبة بفتح الحضانات: "هناك آراء مختلفة حول فتح الحضانات مرة أخرى؛ وكل ما يهمنا المصلحة الفضلى للأطفال"، مشيرة إلى أنه تم وضع مجموعة من الإجراءات الاحترازية الواجب إتباعها من أول يوليو بالنسبة للحضانات.





وأضافت "القباج"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء السبت أنه من ضمن إجراءات فتح الحضانات تطهير الغرف والأثاث، وتواجد أجهزة كشف الحرارة، وعيادة متنقلة على الحضانات في حال حدوث أي إصابة أو اشتباه.





وتابعت وزيرة التضامن الاجتماعي، أنه من يريد فتح الحضانة الخاصة به يكتب إقرارا بالالتزام بالإجراءات الاحترازية؛ وفي حال عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية سيتم غلق الحضانة مرة أخرى، معلقة: "المسؤولية مشتركة بين الحضانة والأسرة ونعلن مسؤوليتنا تجاه ممارسات جيدة وطبية داخل الحضانات ".





وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم السبت، عن خروج 403 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 17140 حالة حتى اليوم.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 18658 حالة، من ضمنهم الـ 17140 متعافيًا.





وأضاف أنه تم تسجيل 1168 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 88 حالة جديدة.





وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم السبت، هو 63923 حالة من ضمنهم 17140 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و2708 حالات وفاة.



