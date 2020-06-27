الصحة الهولندية: تسجل 71 إصابة جديدة بفيروس كورونا

السبت 27/يونيو/2020 - 09:41 م
أعلن المعهد الوطني الهولندي للصحة العامة والبيئة، اليوم السبت، عن تسجيل 71 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الإصابات في هولندا إلى 50074 إصابة.

وقال المعهد إن الوفيات المسجلة خلال الـ 24 ساعة الماضية بلغت 2 حالة وفاة من جراء الإصابة بالفيروس، ما يرفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 6105 أشخاص.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 9،985 مليون إصابة، بينهم أكثر من 498 ألف حالة وفاة، وأكثر من 5،407 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالميًا"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

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