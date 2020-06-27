هاني الناظر: الفيتامينات أدوية "مش طبق بتنجان"

قال الدكتور هاني الناظر، رئيس المركز القومي للبحوث سابقا، إن الفيتامينات أدوية "مش طبق بتنجان"، مشددا على ضرورة استشارة الطبيب في الجرعة حتى إذا كنا سنتناول فيتامين.





وأشار "الناظر"، خلال حواره مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء السبت، إلى أن تكالب المواطنين على شراء الأدوية الفترة الماضية "حاجة تزعل"، محذرا من تناول أي دواء دون استشارة طبيب، حيث أن كل الأدوية لها أثار جانبية.





وحذر من تناول الأدوية المتداولة على السوشيال ميديا باعتبارها وصفة لعلاج كورونا، ويصل سعرها إلى 1000 دولار، مؤكدا أنها تمثل خطورة على صحة الإنسان.