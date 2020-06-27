"قمر 14" يجمع بين غادة عادل وأحمد السبكي للمرة الأولى

السبت 27/يونيو/2020 - 10:03 م
غادة عبدالرازق
غادة عبدالرازق
فايقة محمد عادل
أعلن المنتج أحمد السبكي عن تعاونه مع الفنانة غادة عادل من خلال فيلم جديد يحمل اسم "قمر 14".

ونشر السبكي صورة له على حسابه بموقع انستجرام وهو برفقة الفنانة غادة عادل وعلق عليها قائلآ:" فيلم "قمر 14" قريبا .

"قمر 14" بطولة خالد النبوي، أحمد الفيشاوي، أحمد مالك،  ومن تأليف محمود زهران وإخراج هادي الباجوري.

وعلي صعيد أخر يعد مسلسل "ليالينا 80" آخر أعمال غادة عادل والذي شاركت به في السباق الرمضاني الماضي ، وتدور أحداثة في إطار إجتماعي في فترة الخمسينات ، حيث تعتمد قصته على عائلتين من خلال 4 أبطال يقدمون الأدوار الرئيسية، وتدور الأحداث حولهم.

ويشارك في بطولته نخبة كبيرة من نجوم الوسط الفني وأبرزهم إياد نصار وغادة عادل وخالد الصاوي وصابرين وميدو عادل ومحمد علي رزق وعماد رشاد، ومن تأليف أحمد عبدالفتاح، وإخراج أحمد صالح.

أخبار تهمك

عاجل.. قرار مفاجئ من رئيس الزمالك

منذ حوالي 22 ساعة

مفاجأة مدوية.. نجم الأهلي الهارب معروض على الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

بشرى سارة.. وزير الصحة الأسبق يكشف مفاجأة عن كورونا

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. إثيوبيا تنقلب على اتفاق تأجيل ملء سد النهضة

منذ حوالي 9 ساعات

غضب في اتحاد الكرة بعد قرار رئيس الزمالك

منذ حوالي 11 ساعة

فايلر يطرد نجم الأهلي من التدريبات

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. نقيب الممثلين يكشف تطورات حالة رجاء الجداوي (فيديو)

منذ 41 دقيقة

تفاصيل الصفقة التبادلية الكبرى بين الزمالك والمصري

منذ حوالي 4 ساعات

تشكيل ريال مدريد المتوقع ضد إسبانيول في الليجا الإسبانية

منذ نصف ساعة

عاجل.. السيسي يجتمع برئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - كهربا يُثير الجدل برسالة غامضة

منذ ساعة

عاجل - قرار جديد من رئيس الزمالك.. تعرف عليه

منذ حوالي 3 ساعات

أول فيديو من وزارة الدفاع بعد إعدام الإرهابي عبدالرحيم المسماري

منذ حوالي 8 ساعات

مفاجأة بشأن رحيل "الأخطبوط"عن الزمالك

منذ ساعتين

إكرامي يصدم الأهلي في صفقة الموسم المنتظرة

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. "الصحة": تسجيل 1168 إصابة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و88 حالة وفاة

منذ أقل من ساعتين
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:52 م

عاجل.. نقيب الممثلين يكشف تطورات حالة رجاء الجداوي (فيديو)

عاجل.. "الصحة": تسجيل 1168 إصابة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و88 حالة وفاة

08:57 م

عاجل.. إثيوبيا تنقلب على اتفاق تأجيل ملء سد النهضة

01:24 م

عاجل - كهربا يُثير الجدل برسالة غامضة

09:30 م

أول فيديو من وزارة الدفاع بعد إعدام الإرهابي عبدالرحيم المسماري

02:26 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نجوم الصحافة فى سماء أم كلثوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: 10 انفرادات عن «لن أعيش فى جلباب أبى» بعد 24 عامًا من عرضه

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: توارد خواطر ام سطو مع سبق الاصرار والترصد؟!