"قمر 14" يجمع بين غادة عادل وأحمد السبكي للمرة الأولى

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أعلن المنتج أحمد السبكي عن تعاونه مع الفنانة غادة عادل من خلال فيلم جديد يحمل اسم "قمر 14".



ونشر السبكي صورة له على حسابه بموقع انستجرام وهو برفقة الفنانة غادة عادل وعلق عليها قائلآ:" فيلم "قمر 14" قريبا .



"قمر 14" بطولة خالد النبوي، أحمد الفيشاوي، أحمد مالك، ومن تأليف محمود زهران وإخراج هادي الباجوري.



وعلي صعيد أخر يعد مسلسل "ليالينا 80" آخر أعمال غادة عادل والذي شاركت به في السباق الرمضاني الماضي ، وتدور أحداثة في إطار إجتماعي في فترة الخمسينات ، حيث تعتمد قصته على عائلتين من خلال 4 أبطال يقدمون الأدوار الرئيسية، وتدور الأحداث حولهم.



ويشارك في بطولته نخبة كبيرة من نجوم الوسط الفني وأبرزهم إياد نصار وغادة عادل وخالد الصاوي وصابرين وميدو عادل ومحمد علي رزق وعماد رشاد، ومن تأليف أحمد عبدالفتاح، وإخراج أحمد صالح.

