في ذكرى ميلاده.. تعرف على أول وظيفة التحق بها صلاح قابيل

السبت 27/يونيو/2020 - 10:01 م
صلاح قابيل
صلاح قابيل
ريهام كمال

يعتبر الفنان صلاح قابيل، علامة مميزة في تاريخ الفن المصري، استطاع أن يحقق نجاحات كبيرة على مستوى الوطن العربي، والتي تحل ذكرى ميلاده اليوم.

كشف قابيل في احدى اللقاءات التليفزيونية أنه قبل دخول مجال التمثيل، امتهن وظيفة تابعة في بلدية القاهرة، وهى أن يكون مفتشًا في الملاهى ودور عرض السينمات والمحلات الكبرى الموجودة بالفنادق.

وكان يدخل أي وسيلة ترفيه مجانًا نظرًا لطبيعة عمله، وكان معروف جدًا في دور العرض والمسارح بصفته الوظيفية قبل أن يدخل مجال التمثيل.

أتهم بالإهمال وعوقب بنقله "مرور القاهرة" الفرع الموجود بجوار مبنى الإذاعة والتليفزيون، وتكليفه بالشباك المخصص للسيدات فقط.

بمجرد أن تسلم وظيفته الجديدة في فرع مرور القاهرة، أول رخصة جاءت امامه كانت تخص سيدة الشاشة العربية الفنانة فاتن حمامة، وقال قابيل: "كانت باعته واحدة لأن مش معقولة هتسيب تصويرها وشغلها وتيجى عشان الرخصة، فطبعًا مضيت".

وتابع: "ولكن كانت المشكلة ان رئيسي كان عاوز يشوف فاتن حمامة، وكان عنده إصرار إنها تيجى بنفسها، وأنا كده كده كنت بتلكك فهددته باستقالتى لان يا إما يكون ليا شخصيتى في الشغل يا لا، فاضطر أنه يمضى وقالى خلاص".

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