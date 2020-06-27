كراوتش يختار محمد صلاح للفوز بجائزة أفضل لاعب فى إنجلترا هذا الموسم

السبت 27/يونيو/2020 - 09:16 م
بوابة الفجر
علي ماهر حلمى
اختار بيتر كراوتش المهاجم الدولي الإنجليزي السابق لنادي ليفربول و ستوك سيتي لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح للفوز بجائزة أفضل لاعب في إنجلترا هذا الموسم بعد تألقه اللافت مع الريدز ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال كراوتش فى تصريحات صحفية اليوم:"ارشح محمد صلاح للفوز بجائزة أفضل لاعب في إنجلترا لهذا الموسم سوف اختاره لأنه تخطى وتجاوز فيرناندو توريس ولويس سواريز، إنه يسجل في جميع المباريات الكبيرة".

وأضاف المهاجم الدولي الإنجليزي السابق:" صلاح بات حجر أساس لفريق ليفربول يجب ألا نكون محصنين أمام أدائه العظيم، بل يجب أن نشعر به وأن نمتن له لقد أصبح في مستوى مختلف تمامًا الآن عما كان عليه من قبل".

يذكر أن نادي ليفربول قد حقق لقب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج " بعد أن حقق نادي تشيلسي الفوز علي حساب نظيره نادي مانشستر سيتي بنتيجة هدفين مقابل لاشئ ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين من بطولة البريميرليج والتي أقيمت بين الفريقين على ملعب ستانفورد بريدج الدولي بالعاصمة الإنجليزية لندن.

أخبار تهمك

بشرى سارة.. وزير الصحة الأسبق يكشف مفاجأة عن كورونا

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. إثيوبيا تنقلب على اتفاق تأجيل ملء سد النهضة

منذ حوالي 8 ساعات

المقاولون يصدم الأهلي ويصر على شرطه النهائي لبيع طاهر

منذ حوالي 3 ساعات

بوروسيا دورتموند يعلن رحيل أشرف حكيمي

منذ أقل من ساعة

عاجل.. "الصحة": تسجيل 1168 إصابة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و88 حالة وفاة

منذ نصف ساعة

إكرامي يصدم الأهلي في صفقة الموسم المنتظرة

منذ حوالي 6 ساعات

قرار نهائي.. نجم الزمالك يحسم مصيره من الرحيل عن الفريق

منذ ساعة و 25 دقيقة

مفاجأة مدوية.. نجم الأهلي الهارب معروض على الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

أول فيديو من وزارة الدفاع بعد إعدام الإرهابي عبدالرحيم المسماري

منذ حوالي 7 ساعات

فايلر يطرد نجم الأهلي من التدريبات

منذ حوالي 9 ساعات

تفاصيل الصفقة التبادلية الكبرى بين الزمالك والمصري

منذ ساعتين و 27 دقيقة

عاجل.. السيسي يجتمع برئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة

منذ حوالي 3 ساعات

تعرف على الثنائي الأتعس في الأهلي بتجديد عقد فايلر

منذ أقل من ساعتين

مفاجأة بشأن رحيل "الأخطبوط"عن الزمالك

منذ أقل من ساعة

عاجل - قرار جديد من رئيس الزمالك.. تعرف عليه

منذ ساعتين و 21 دقيقة

عاجل.. قرار مفاجئ من رئيس الزمالك

منذ حوالي 20 ساعة
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:57 م

عاجل.. "الصحة": تسجيل 1168 إصابة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و88 حالة وفاة

عاجل.. إثيوبيا تنقلب على اتفاق تأجيل ملء سد النهضة

01:24 م

مفاجأة بشأن رحيل "الأخطبوط"عن الزمالك

08:30 م

عاجل - قرار جديد من رئيس الزمالك.. تعرف عليه

07:05 م

أول فيديو من وزارة الدفاع بعد إعدام الإرهابي عبدالرحيم المسماري

02:26 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نجوم الصحافة فى سماء أم كلثوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: 10 انفرادات عن «لن أعيش فى جلباب أبى» بعد 24 عامًا من عرضه

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: توارد خواطر ام سطو مع سبق الاصرار والترصد؟!