كراوتش يختار محمد صلاح للفوز بجائزة أفضل لاعب فى إنجلترا هذا الموسم

اختار بيتر كراوتش المهاجم الدولي الإنجليزي السابق لنادي ليفربول و ستوك سيتي لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح للفوز بجائزة أفضل لاعب في إنجلترا هذا الموسم بعد تألقه اللافت مع الريدز ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.





وقال كراوتش فى تصريحات صحفية اليوم:"ارشح محمد صلاح للفوز بجائزة أفضل لاعب في إنجلترا لهذا الموسم سوف اختاره لأنه تخطى وتجاوز فيرناندو توريس ولويس سواريز، إنه يسجل في جميع المباريات الكبيرة".





وأضاف المهاجم الدولي الإنجليزي السابق:" صلاح بات حجر أساس لفريق ليفربول يجب ألا نكون محصنين أمام أدائه العظيم، بل يجب أن نشعر به وأن نمتن له لقد أصبح في مستوى مختلف تمامًا الآن عما كان عليه من قبل".



