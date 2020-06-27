الثلاثاء.. الصحة تعقد اجتماعا مرئيا لمناقشة مستجدات كورونا

السبت 27/يونيو/2020 - 09:13 م
بوابة الفجر
منى صموئيل
أعلنت وزاره الصحة والسكان، منذ قليل، عبر صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" عن انعقاد اجتماع مرئي يوم الثلاثاء المقبل الموافق ٣٠ يونيو في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء، وذلك لمناقشة آخر تعديل للوزاره في علاج وباء كورونا المستجد، وأيضا ما يتعلق بمستجدات مرضي الكلي.

وفي ذلك السياق أوضحت الوزراه أنه علي راغبي الاشتراك في ذلك الاجتماع تسجيل بيناتهم من هنا 

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم السبت، عن خروج 403 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 17140 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 18658 حالة، من ضمنهم الـ 17140 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 1168 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 88 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم السبت، هو 63923 حالة من ضمنهم 17140 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و2708 حالات وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

معدلات الإصابة بيان الصحة الفجر الصحة اليوم الصحة العالمية اجتماع مهم للصحة

أخبار تهمك

عاجل.. قرار مفاجئ من رئيس الزمالك

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. إثيوبيا تنقلب على اتفاق تأجيل ملء سد النهضة

منذ حوالي 8 ساعات

مفاجأة بشأن رحيل "الأخطبوط"عن الزمالك

منذ أقل من ساعة

المقاولون يصدم الأهلي ويصر على شرطه النهائي لبيع طاهر

منذ حوالي 3 ساعات

قرار نهائي.. نجم الزمالك يحسم مصيره من الرحيل عن الفريق

منذ ساعة و 23 دقيقة

إكرامي يصدم الأهلي في صفقة الموسم المنتظرة

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة مدوية.. نجم الأهلي الهارب معروض على الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

فايلر يطرد نجم الأهلي من التدريبات

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - قرار جديد من رئيس الزمالك.. تعرف عليه

منذ ساعتين و 19 دقيقة

أول فيديو من وزارة الدفاع بعد إعدام الإرهابي عبدالرحيم المسماري

منذ حوالي 7 ساعات

تعرف على الثنائي الأتعس في الأهلي بتجديد عقد فايلر

منذ أقل من ساعتين

بوروسيا دورتموند يعلن رحيل أشرف حكيمي

منذ أقل من ساعة

بشرى سارة.. وزير الصحة الأسبق يكشف مفاجأة عن كورونا

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. "الصحة": تسجيل 1168 إصابة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و88 حالة وفاة

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. السيسي يجتمع برئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة

منذ حوالي 3 ساعات

تفاصيل الصفقة التبادلية الكبرى بين الزمالك والمصري

منذ ساعتين و 25 دقيقة

موضوعات متعلقة

أحد المتعافين المتبرع بالبلازما: ربنا يجعلني سبب في إنقاذ الآخرين

"الصحة" تعلن بشرى سارة في إحصائيات حالات التعافي من كورونا

بشرى سارة .. ارتفاع حالات الشفاء من فيروس كورونا بمصر

مين معايا؟.. عمرو أديب يتعرض لموقف محرج على الهواء

"أرقام جديدة".. "الصحة" تعلن ارتفاعا كبيرًا في حالات شفاء كورونا

الصحة: ارتفاع حالات الشفاء من كورونا لـ10 آلاف

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:57 م

عاجل.. "الصحة": تسجيل 1168 إصابة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و88 حالة وفاة

عاجل.. إثيوبيا تنقلب على اتفاق تأجيل ملء سد النهضة

01:24 م

مفاجأة بشأن رحيل "الأخطبوط"عن الزمالك

08:30 م

عاجل - قرار جديد من رئيس الزمالك.. تعرف عليه

07:05 م

أول فيديو من وزارة الدفاع بعد إعدام الإرهابي عبدالرحيم المسماري

02:26 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نجوم الصحافة فى سماء أم كلثوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: 10 انفرادات عن «لن أعيش فى جلباب أبى» بعد 24 عامًا من عرضه

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: توارد خواطر ام سطو مع سبق الاصرار والترصد؟!