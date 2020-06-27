بعد نجاحهما الرمضاني.. نيتفليكس تقتنص العرض الثاني لـ"النحات" و"الساحر"

السبت 27/يونيو/2020 - 09:20 م
الساحر والنحات
الساحر والنحات
أحمد رمضان متولي

اقتنصت الشبكة العالمية نيتفليكس العرض الثاني للمسلسلين الرمضانيين الناجحين "النحات" و"الساحر".

 

الذين حققا نجاحا كبيرا جدا عبر شبكة قنوات ابو ظبي ميديا  وما زالا يحققانه حتى الان  وتتواصل الإشادات بالعملين من النقاد ومن الجماهير بالرغم من إنتهاء عرض حلقاتهم على مجموعة قنوات أبو ظبي ميديا منذ نهاية شهر رمضان.

 

وتحقيقهما لأعلى نسبة مشاهدة لمسلسل غير خليجي وظهورهما ضمن أعلى خمسة مسلسلات مشاهدة على الاطلاق عبر مجموعة قنوات ابو ظبي ميديا في دولتي الامارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.

 

النحات  من إنتاج I see media -اياد الخزوز- و تأليف بثينة عوض وإخراج التونسي مجدي سميري وبطولة باسل الخياط وأمل بوشوشة وليا بوشوشة وندى ابو فرحات وتدور أحداثه حول قرار   يمان أن ينتقل إلى بيت عائلته  حيث يقيم هناك لدراسة النحت في إحدى الجامعات، ولكن والدته ترفض الفكرة خاصة أن المنزل لم ينتقل إليه أحد منذ وفاة والده، ويسطير عليها الفزع والخوف من فتح باب أغلق منذ سنوات.

 

أما الساحر فهو أيضا من إنتاج I see media -اياد الخزوز- ومن بطولة النجمين عابد الفهد وستيفاني صليبا وتأليف سلام كسيري وهو من قسمين اخرج اولهم محمد لطفي والثاني عامر الفهد  ويدخل العمل عالم التنمية البشرية  ونجوم السوشيال ميديا والدجل في إطار درامي مشوق.

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