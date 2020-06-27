في ذكرى ميلاده.. حقيقة زواج صلاح قابيل من وداد حمدي

السبت 27/يونيو/2020 - 09:19 م
صلاح قابيل
صلاح قابيل
ريهام كمال

تحل اليوم ذكرى ميلاد صاحب العلامة المميزة في تاريخ الفن المصري، استطاع أن يحقق نجاحات كبيرة على مستوى الوطن العربي، هو الفنان الكبير صلاح قابيل.

تعتبر قصة زواج صلاح قابيل، من وداد حمدي، من أكثر الإشاعات التي كانت تلاحق قابيل طوال حياته، ودائمًا ما كان يقوم بنفيها.

وصرح عمرو نجل قابيل في احدى اللقاءات التليفزيونية أن زواجه من وداد حمدي ما هو إلا مجرد إشاعة.

بعد نشر خبر وفاة وداد عام 1994 وبعد وفاة والده بعامين ذهب نجل صلاح كعادته إلى النادي وفوجئ بنظرات المحيطين ظنًا منهم أنه ابن وداد وصلاح قابيل.

رحل عن عالمنا الفنان الكبير صلاح قبيل، في 3 ديسمبر عام 1992 بعد اصابته بنزيف شديد فى المخ أدى إلى غيبوبة كاملة.

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