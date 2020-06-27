هالة صدقي عن أمينة خليل في "ليه لأ": 'البت عاليا دي هتجلطني'

السبت 27/يونيو/2020 - 09:18 م
هالة صدقي
هالة صدقي
فايقة محمد عادل
شاركت الفنانة هالة صدقي محبيها بصورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام" ، موجهه خلالها رسالة لأمينة خليل.

وظهرت بالصورة من مسلسل "ليه لأ" الذي يعرض حاليا علي المنصات الإلكترونية وعلقت علي الصورة قائلة : البت عاليا دي هتجلطني ، وتفاعل الكثير مع الصورةمنهم سوسن يدر وكتبت "ماتقدرش" ، والإعلامية بوسي شلبي قائله " دي هتجلطني أنا".

يذكر أن يذكر أن آخر أعمال هالة صدقي، مسلسل "ليه لأ" تدور أحداثة حول قضايا المرأة، وينتمي لنوعية الأعمال الدرامية القصيرة ذات15 حلقة، وهو من تأليف ورشة سرد تحت إشراف السيناريست مريم نعوم، سيناريو وحوار دينا نجم ومجدى أمين، وتغنى التتر الفنانة آمال ماهر، بأغنية "اللي قادرة" من كلمات نادر عبدالله وتوزيع خالد عز.

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