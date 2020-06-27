إنجي علاء لزوجها يوسف الشريف: "شكرًا يا حبيبي على الكلام الحلو ده"

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نشرت الكاتبة إنجي علاء فيديو جديد لزوجها الفنان يوسف الشريف خلال حديثه عنها مع الاعلامي رامي رضوان في برنامج "مساء dmc".





وكتبت إنجي علاء عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل التغريدات قائلة: "‏شكرًا يا حبيبي على الكلام الحلو ده".



وتابعت: "انت الحب كله وسعيدة بشهادتك فيا ككاتبة، ربنا يحفظك وينجحك ويسعدك".



يذكر أن إنجي علاء شاركت في مسلسل "النهاية" بدور صحفية تساعد الفنان محمود عبد المغني، كما أنها كانت ستايلست للمسلسل وحققت تصاميمها نجاحا كبيرًا ونالت حب وإعجاب الجمهور.





قصة "النهاية"



تدور أحداث مسلسل "النهاية" حول خيال علمي، في عام 2120 ومحاولة يوسف الشريف الذي يعمل مهندسا التصدي في مواجهة تأثير التكنولوجيا على العالم، ولكن يتغير كل شيء، حينما يقابل إنسان آلي مستنسخ منه.



أبطال "النهاية"



شارك في بطولة هذا المسلسل كل من يوسف الشريف، عمرو عبد الجليل، أحمد وفيق، محمد جمعة، محمد لطفي، أحمد مجدي، سهر الصايغ، أحمد صبري غباشى، ناهد السباعي، حسام داغر، وآخرون، ستايلست إنجي علاء، تأليف عمرو سمير عاطف، إخراج ياسر سامي، محمد طحاوي.