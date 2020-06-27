حارس الوداد يتوعد الأهلي قبل موقعة دوري الأبطال

السبت 27/يونيو/2020 - 08:58 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي

 

خرج أحمد رضا التكناوتي، حارس مرمى فريق الوداد المغربي، بتصريحات قوية، تحدث فيها عن حلمه مع الفريق وتطرق أيضا للحديث عن موقعة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا.

 

وأكد أحمد رضا سعادته بعودة مسابقة الدوري المغربي خلال الفترة المقبلة.

 

وتابع التكناوتي في تصريحات تم نقلها عبر صحيفة "المنتخب المغربية"، أن الفوز بلقب دوري أبطال إفريقيا مع الوداد هو أكبر أحلامه، مشيرًا إلى أن فريقه قادر على تخطي عقبة الأهلي في نصف النهائي والوصول إلى منصة التتويج.

 

وأكمل رضا: "علينا أن نثق في قدرتنا على تخطي أي فريق، وسنقدم أفضل ما لدينا من إمكانيات، خاصة وأننا فريق متكامل".

 

وأضاف: "سعيد للغاية باستئناف الدوري المحلي، عودة المباريات سيساعد اللاعبين على ضبط اللياقة البدنية والعودة سريعا لأجواء المباريات قبل مواجهة الأهلي".

 

وانهى حديثه قائلا: "علينا أن نكون أكثر جاهزية لخوض نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا ضد الأهلي، سيكون أمرا مثيرا التواجد في المباراة النهائية والمنافسة من جديد على اللقب القاري".

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