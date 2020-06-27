"بين السما والأرض".. برنامج جديد لـ أحمد الزقازيقي مع نجوم الفن

السبت 27/يونيو/2020 - 08:54 م
بوابة الفجر
الفجر الفني

يبدأ الإعلامي الشاب أحمد الزقازيقي أولى تجاربه الإعلامية حيث يبدأ في مطلع شهر يوليو المقبل تسجيل حلقات برنامج "بين السما والأرض".

 

وقال أحمد الزقازيقي، أنه استلهم فكرة البرنامج من خلال عمله كابتن طيار بإحدى شركات الطيران المدني، حيث خلال عمله كان شاهد على مواقف طريفة تعرض لها كثير من الفنانين خلال رحلاتهم.

 

وأكد الزقازيقي،  أنه سيتم استضافة عدد من الفنانين وسيقوموا برواية تفاصيل ومواقف طريفة تعرضوا لهم أثناء سفرهم، مشيرا إلى أن ديكور البرنامج سيكون على شكل طائرة.

أخبار تهمك

مفاجأة مدوية.. نجم الأهلي الهارب معروض على الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

أول فيديو من وزارة الدفاع بعد إعدام الإرهابي عبدالرحيم المسماري

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل- أول تعليق من مدرب برشلونة عقب التعادل أمام سيلتا فيجو

منذ ساعة و 28 دقيقة

عاجل - قرار جديد من رئيس الزمالك.. تعرف عليه

منذ أقل من ساعتين

المقاولون يصدم الأهلي ويصر على شرطه النهائي لبيع طاهر

منذ حوالي 3 ساعات

قرار نهائي.. نجم الزمالك يحسم مصيره من الرحيل عن الفريق

منذ ساعة

بشرى سارة.. وزير الصحة الأسبق يكشف مفاجأة عن كورونا

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. "الصحة": تسجيل 1168 إصابة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و88 حالة وفاة

منذ 5 دقائق

بوروسيا دورتموند يعلن رحيل أشرف حكيمي

منذ 34 دقيقة

تعرف على الثنائي الأتعس في الأهلي بتجديد عقد فايلر

منذ ساعة و نصف

مفاجأة بشأن رحيل "الأخطبوط"عن الزمالك

منذ نصف ساعة

عاجل.. قرار مفاجئ من رئيس الزمالك

منذ حوالي 20 ساعة

إكرامي يصدم الأهلي في صفقة الموسم المنتظرة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. السيسي يجتمع برئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة

منذ حوالي 3 ساعات

تفاصيل الصفقة التبادلية الكبرى بين الزمالك والمصري

منذ ساعتين

عاجل.. إثيوبيا تنقلب على اتفاق تأجيل ملء سد النهضة

منذ حوالي 8 ساعات
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:57 م

عاجل.. "الصحة": تسجيل 1168 إصابة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و88 حالة وفاة

عاجل.. إثيوبيا تنقلب على اتفاق تأجيل ملء سد النهضة

01:24 م

عاجل - قرار جديد من رئيس الزمالك.. تعرف عليه

07:05 م

مفاجأة بشأن رحيل "الأخطبوط"عن الزمالك

08:30 م

أول فيديو من وزارة الدفاع بعد إعدام الإرهابي عبدالرحيم المسماري

02:26 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نجوم الصحافة فى سماء أم كلثوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: 10 انفرادات عن «لن أعيش فى جلباب أبى» بعد 24 عامًا من عرضه

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: توارد خواطر ام سطو مع سبق الاصرار والترصد؟!