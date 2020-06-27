"بين السما والأرض".. برنامج جديد لـ أحمد الزقازيقي مع نجوم الفن

يبدأ الإعلامي الشاب أحمد الزقازيقي أولى تجاربه الإعلامية حيث يبدأ في مطلع شهر يوليو المقبل تسجيل حلقات برنامج "بين السما والأرض".

وقال أحمد الزقازيقي، أنه استلهم فكرة البرنامج من خلال عمله كابتن طيار بإحدى شركات الطيران المدني، حيث خلال عمله كان شاهد على مواقف طريفة تعرض لها كثير من الفنانين خلال رحلاتهم.

وأكد الزقازيقي، أنه سيتم استضافة عدد من الفنانين وسيقوموا برواية تفاصيل ومواقف طريفة تعرضوا لهم أثناء سفرهم، مشيرا إلى أن ديكور البرنامج سيكون على شكل طائرة.