بدأ استقبال مرتادي الصالات الرياضية في مدينة عرعر

السبت 27/يونيو/2020 - 08:55 م
تواصل الصالات والمراكز الرياضية في مدينة عرعر بمنطقة الحدود الشمالية، نشاطا في استقبال مرتاديها بعد رفع التعليق عن الصالات الرياضية، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

ووثقت عدسة "واس "تطبيق الإجراءات و"البروتوكولات" الوقائية داخل الصالات الرياضية ضمانًا لسلامة المرتادين لهذه الصالات، واحترازًا من انتقال عدوى "كوفيد 19".

وأشاد مرتادو الصالات الذين أبدوا فرحتهم بعودة الصالات الرياضية، بجميع التدابير والاحتراز ات الوقائية التي قامت بها الحكومة والقرارات التي اتخذتها حفاظا على صحة المواطن والمقيم منذ بدء الجائحة.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 9،985 مليون إصابة، بينهم أكثر من 498 ألف حالة وفاة، وأكثر من 5،407 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالميًا"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

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