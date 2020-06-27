بالأسود .. رزان المغربي تشعل إنستجرام في أحدث ظهور لها

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شاركت الإعلامية والنجمة اللبنانية رزان محبيها بصورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".



وظهرت رزان بالصورة مرتدية تيشرت باللون الأسود ، ونسقت معه بنطلون رصاصي ، ولم تتكلف في وضع الإكسسوارات واكتفت بارتداء نظارة شمس سوداء.



ومن الناحية الجمالية تركت شعرها الأشقر منسدلًا على كتفيها، كما اعتمدت علي مكياج ناعم زادها جاذبية ونعومة، وعلقت على الصورة قائلة: "أبحث عن السعادة والمرح بشدة ، تحية لملكة البوب ايقونة الموضة مادونا ، نحن نحبك "



كانت آخر أعمال رزان المغربي في الدراما مشاركتها في موسم رمضان 2018، بأحداث مسلسل "رسايل" أمام النجمة مي عز الدين، بينما شاركت في رمضان الماضي بتقديم برنامج "أغلب السقا".