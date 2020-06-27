وزيرة التضامن تكشف موقف المؤسسات الصحفية والقطاع الخاص من العلاوات الخمس

السبت 27/يونيو/2020 - 08:48 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إنه تم تكليف قيادات صندوق العاملين في القطاع العام والخاص بدراسة موقف العاملين في القطاع الخاص والمؤسسات الصحفية من صرف العلاوات الخمس، مؤكدة أنه لن يستبعد أحد من العلاوات الخمس.

وأضافت "القباج"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء السبت أن المؤسسات الصحفية لها طبيعة خاصة لأن لها تمويلا جزئيا من الدولة، منوهة إلى أن العاملين في المؤسسات الصحفية هم شركاء بالنسبة لنا، ونعمل على الحفاظ على الوضع القانوني لهم.

وتابعت وزيرة التضامن الاجتماعي: "ندرس موقف العاملين في المؤسسات الصحفية لصرف العلاوات الخمس، ونهتم بكل أصحاب المعاشات في أي قطاع عام أو خاص او مؤسسات صحفية.

وتبدأ الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعى صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات المستفيدين منها اعتبارا من يوم الأربعاء المقبل أول شهر يوليو وهما أصحاب المعاشات المستحقين للعلاوات الخمس اعتبارا من 1 يوليو 2006 حتى 1 يوليو 2015 وحتى 2019 لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.

يأتي ذلك فى الوقت الذى تسعى فيه الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، لإصلاح العطل الفنى بموقع الهيئة، الذي تعرض له الموقع، بعد ساعات من بدء عمله صباح الخميس الماضى، ويقوم مسؤلو الهيئة حاليا، من خلال القسم الفنى والتكنولوجي، بالعمل على تفعيل الموقع، حيث يرجح أن كثرة الدخول على الموقع سبب العطل الفنى.
كما يتم تحميل بيانات أصحاب المعاشات المستحقين للعلاوات الخمس المجمدة على موقع الهيئة، وهما أصحاب المعاشات المستحقين للعلاوات الخمس اعتبارا من 1 يوليو 2006 حتى 1 يوليو 2015 وحتى 2019 لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية حتى يتمكنوا من الاستعلام عن قيمة العلاوات لكل مستحق ونسبة الزيادة لهم من خلال موقع الهيئة ومن المرجح أن يعمل الموقع بشكل فعال غدا الأحد.

كانت وزارة التضامن الاجتماعي قد تقدمت لأصحاب المعاشات بالاعتذار عن وجود مشكلة تقنية في الموقع الخاص بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي والمخصص للاستعلام عن العلاوات الخاصة.

وأوضحت الوزارة أن المشكلة التقنية حدثت نتيجة الإقبال الشديد من ملايين المستخدمين الراغبين في الاستعلام عن العلاوات الخاصة، ما أدى إلى حدوث عطل فني وتوقف الموقع مؤقتا، وقد تم حل المشكلة التقنية بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وجارى العمل على زيادة سرعة تقديم الخدمة خلال الساعات القادمة.

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